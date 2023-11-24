Золото в баночках: сколько стоит в Ростове черная и красная икра к Новому году

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Осетровые рыбы, такие как белуга, осетр, севрюга и стерлядь, являются источником благородного деликатеса — черной икры. Этот продукт считается одним из самых высокоценных и популярных в мире. Вкус, цвет и размеры черной икры различаются в зависимости от вида осетровых.
Красная икра, получаемая из лососевых рыб — кеты, нерки, чавычи, кижуча, семги, горбуши и зубатки, представляет собой другое, вкусное и популярное блюдо. Различные виды лососевых рыб также имеют свои особенности во вкусе, цвете и размере икры.
Согласно данным Росстата, 1 килограмм икры лососевых рыб отечественного производства стоит дороже 6,1 тысячи рублей. При этом за год икра подорожала почти на 8%. Но это данные статистики, что же касается цен в магазине, то во «Вкусвилле» икра горбуши за баночку в 140 граммов обойдется в 1048 рублей. Примерно столько же стоит икра кеты зернистая, за икру форели придется заплатить 1,3 тысячи рублей, кижуча — 1,5 тысячи. Там же 50 граммов черной осетровой зернистой икры можно купить за 3,6 тысячи рублей. А вот имитация этого же продукта обойдется в 89 рублей за 230 граммов.
В «Перекрестке» 100 граммов лососевой икры можно купить за 639 рублей, нерки — 700 рублей, горбуши — 1,6 тысячи рублей за 200 граммов.
В продаже есть банка в 440 граммов икры горбуши стоимостью 3,5 тысячи рублей.
В магазине «Рыбсеть» за 50 граммов икры осетровой установили ценник 2,6 тысячи рублей, а 100 граммов стоят 5,8 тысячи. Икра русского осетра за баночку в 125 граммов выйдет в 9,5 тысячи рублей.
Можно купить и дешевле, например, икру палтуса за 535 рублей весом 100 граммов.
В «Ашане» баночка 160 граммов лососевой икры стоит 895 рублей, 230 граммов — 1,3 тысячи рублей. Икру кеты продают за 2,2 тысячи рублей за 210 граммов.
В «Апексе» 100 граммов лососевой икры можно купить за 581 рубль, 230 граммов — 1,8 тысячи рублей.
В «Ленте» маленькая баночка лососевой икры обойдется в 675 рублей, а за 1,9 тысячи рублей есть возможность приобрести 220 граммов икры кижуча.
В «Метро» стоимость красной икры начинается от 400 рублей за баночку 95 граммов. А если взять сразу полкилограмма, то придется раскошелиться на четыре тысячи рублей.
Для сохранения красной икры в хорошем состоянии необходимо учитывать два важных условия: ее упаковка должна быть герметичной и она должна храниться в прохладном месте. Если соблюдены эти условия, то выбирать тару можно по своему усмотрению — может быть стеклянная, жестяная или пластиковая, лишь бы они предотвращали доступ воздуха в продукт.
Хорошим вариантом является стеклянная банка с металлической крышкой, так как в ней можно видеть цвет и размер икринок, а также убедиться в отсутствии воды, которая не должна присутствовать.
Тем не менее, можно приобрести красную икру в жестяной банке. Чтобы удостовериться в ее качестве, следует потрясти ее — если вы слышите звуки, указывающие на наличие жидкости, лучше такой продукт не брать. На дне банки должна быть отпечатана дата изготовления с выпуклыми цифрами. Кроме того, на этикетке обычно указывается, из какой рыбы сделана икра.
Желательно приобретать жестяные банки у проверенных производителей и поставщиков, которые строго соблюдают сроки хранения и транспортировки продукта.
Хранить икру следует при температуре от -2 до -6 ℃ в хорошо закрытой упаковке. Лучшее место для этого — нижняя полка холодильника возле задней стенки. Время, в течение которого можно безопасно употреблять икру после вскрытия упаковки, составляет 7 дней.
Не рекомендуется хранить икру при комнатной температуре, так как она быстро портится и становится непригодной для потребления. Икра — очень нежный продукт, который подвержен быстрой порче и может вызвать острую пищевую инфекцию.
Икра приносит пользу для нашего организма, так как помогает улучшить обменные процессы, повысить иммунитет и укрепить кости. Кроме того, она также полезна для зрения и рекомендуется для профилактики атеросклероза.
В 100 граммах икры содержится до 32 грамма белка. Интересно, что этот белок легче усваивается, чем белок из мяса. Жирность икры может различаться в зависимости от ее вида. Калорийность икры составляет всего до 260 килокалорий.