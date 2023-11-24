Золото в баночках: сколько стоит в Ростове черная и красная икра к Новому году

Для сохранения красной икры в хорошем состоянии необходимо учитывать два важных условия: ее упаковка должна быть герметичной и она должна храниться в прохладном месте. Если соблюдены эти условия, то выбирать тару можно по своему усмотрению — может быть стеклянная, жестяная или пластиковая, лишь бы они предотвращали доступ воздуха в продукт.



Хорошим вариантом является стеклянная банка с металлической крышкой, так как в ней можно видеть цвет и размер икринок, а также убедиться в отсутствии воды, которая не должна присутствовать.



Тем не менее, можно приобрести красную икру в жестяной банке. Чтобы удостовериться в ее качестве, следует потрясти ее — если вы слышите звуки, указывающие на наличие жидкости, лучше такой продукт не брать. На дне банки должна быть отпечатана дата изготовления с выпуклыми цифрами. Кроме того, на этикетке обычно указывается, из какой рыбы сделана икра.