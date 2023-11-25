Часть Ростовской области останется без телевидения в декабре

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Ограничения возможны в период с 27 ноября по 3 декабря. В это время ожидаются кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала.
В зоне ограничения в период с 11 до 17 часов могут оказаться населенные пункты Дегтево Миллеровского района и Чертково.
В указанный период времени на станциях будут проводиться плановые работы, которые потребуют отключения передающего оборудования.
Некоторые работы могут быть отложены (перенесены на другое время) из-за неблагоприятных погодных условий.
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