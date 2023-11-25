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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Часть Ростовской области останется без телевидения в декабре

Часть Ростовской области останется без телевидения в декабре

25 ноября 2023, 06:07
Фото: 1MI
В Ростовской области в двух районах может пропасть телерадиосигнал в начале декабря, говорится на сайте «Российской телевизионной и радиовещательной сети».

Ограничения возможны в период с 27 ноября по 3 декабря. В это время ожидаются кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала.

В зоне ограничения в период с 11 до 17 часов могут оказаться населенные пункты Дегтево Миллеровского района и Чертково.

В указанный период времени на станциях будут проводиться плановые работы, которые потребуют отключения передающего оборудования.

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Некоторые работы могут быть отложены (перенесены на другое время) из-за неблагоприятных погодных условий.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ограничения#Работы#Телерадиосигнал#Отключение#Погодные условия#Телевидение
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