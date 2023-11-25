Дожди и штормовой ветер накроют Ростовскую область 27 ноября

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
В воскресенье, 26 ноября, Ростовскую область снова накроет дождями и мокрым снегом, в темное время суток на дорогах появится туман. В течение дня ветер будет становиться сильнее, пока его скорость не достигнет 18 метров в секунду. Несмотря на ветреную погоду, в регионе будет достаточно тепло — воздух прогреется до +10-15 градусов.
В понедельник погода испортится, скорость ветра увеличится до 24-28 метров в секунду, а в Приазовье ожидаются порывы до 30 метров в секунду. Возможны осадки в виде снега, гололед, днем температура воздуха будет колебаться от +3 до +8 градусов.
Уже со вторника дончан ждет очередное похолодание, хоть ветер и ослабнет, температура воздуха опустится до -5 градусов.
Ранее жителей Ростовской области предупредили об опасном повышении уровня воды в реке Дон.