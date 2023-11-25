Дожди и штормовой ветер накроют Ростовскую область 27 ноября

В воскресенье, 26 ноября, Ростовскую область снова накроет дождями и мокрым снегом, в темное время суток на дорогах появится туман. В течение дня ветер будет становиться сильнее, пока его скорость не достигнет 18 метров в секунду. Несмотря на ветреную погоду, в регионе будет достаточно тепло — воздух прогреется до +10-15 градусов.