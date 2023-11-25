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Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Дожди и штормовой ветер накроют Ростовскую область 27 ноября

Дожди и штормовой ветер накроют Ростовскую область 27 ноября

25 ноября 2023, 18:01
Фото: Midjourney
Дожди и штормовой ветер накроют Ростовскую область 27 ноября
В Ростовской области ожидается штормовой ветер скоростью до 28 метров в секунду и дожди, об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

В воскресенье, 26 ноября, Ростовскую область снова накроет дождями и мокрым снегом, в темное время суток на дорогах появится туман. В течение дня ветер будет становиться сильнее, пока его скорость не достигнет 18 метров в секунду. Несмотря на ветреную погоду, в регионе будет достаточно тепло — воздух прогреется до +10-15 градусов.

В понедельник погода испортится, скорость ветра увеличится до 24-28 метров в секунду, а в Приазовье ожидаются порывы до 30 метров в секунду. Возможны осадки в виде снега, гололед, днем температура воздуха будет колебаться от +3 до +8 градусов.

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Уже со вторника дончан ждет очередное похолодание, хоть ветер и ослабнет, температура воздуха опустится до -5 градусов.

Ранее жителей Ростовской области предупредили об опасном повышении уровня воды в реке Дон.

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