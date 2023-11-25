Компания «КЭСК» получила иск на 440,7 млн из-за загрязнение реки Темерник в Ростове

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Напомним, в начале ноября стало известно, что ООО «Коммунальную энерго-сервисную компанию», специализирующуюся на заборе, очистке и распределении воды, обвинили в загрязнении реки Темерник в Ростове-на-Дону. Причиной для этого стали многочисленные жалобы местных жителей на неприятный запах канализации, исходящий от воды, и пену на поверхности реки.
В итоге специалистам Росприроднадзора удалось выяснить, что источником загрязнения стали очистные сооружения, обслуживающие один из микрорайонов Ростова и принадлежащие ООО «КЭСК».
Специалсты центр лабораторного анализа и технических измерений по ЮФО отобрали пробы воды Темерника выявили превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в составе сточных вод. Сухой остаток был превышен в 1,21 раза, аммоний-ион — в более чем 60 раз, нитрит-ион — в 1,6 раза, взвешенные вещества превышали допустимые концентрации в 3,6 раза, биологическое потребление кислорода — в 77,6 раза, химическое потребление кислорода — в 607,5 раза, сульфаты — в 2,37 раза, фосфор фосфатов — в 29,5 раза, АСПАВ — в 2,7 раза.
Причиненный реке ущерб, согласно расчетам управления природнадзора, оценили более 440,7 миллиона рублей. Сейчас компании предъявили иск
По итогам проверок Росприроднадзора Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск о взыскании суммы вреда, а саму компанию собираются привлечь к ответственности за нарушение правил охраны водных объектов.
Ранее в Ростове обсудили способы реабилитации реки Темерник.