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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Компания «КЭСК» получила иск на 440,7 млн из-за загрязнение реки Темерник в Ростове

Компания «КЭСК» получила иск на 440,7 млн из-за загрязнение реки Темерник в Ростове

25 ноября 2023, 12:25
Фото: Midjourney
Компания «КЭСК» получила иск на 440,7 млн из-за загрязнение реки Темерник в Ростове
Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск против компании «КЭСК», которая сбрасывала стоки канализации в реку Темерник, об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Напомним, в начале ноября стало известно, что ООО «Коммунальную энерго-сервисную компанию», специализирующуюся на заборе, очистке и распределении воды, обвинили в загрязнении реки Темерник в Ростове-на-Дону. Причиной для этого стали многочисленные жалобы местных жителей на неприятный запах канализации, исходящий от воды, и пену на поверхности реки.

В итоге специалистам Росприроднадзора удалось выяснить, что источником загрязнения стали очистные сооружения, обслуживающие один из микрорайонов Ростова и принадлежащие ООО «КЭСК».

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Специалсты центр лабораторного анализа и технических измерений по ЮФО отобрали пробы воды Темерника выявили превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в составе сточных вод. Сухой остаток был превышен в 1,21 раза, аммоний-ион — в более чем 60 раз, нитрит-ион — в 1,6 раза, взвешенные вещества превышали допустимые концентрации в 3,6 раза, биологическое потребление кислорода — в 77,6 раза, химическое потребление кислорода — в 607,5 раза, сульфаты — в 2,37 раза, фосфор фосфатов — в 29,5 раза, АСПАВ — в 2,7 раза.

Причиненный реке ущерб, согласно расчетам управления природнадзора, оценили более 440,7 миллиона рублей. Сейчас компании предъявили иск

По итогам проверок Росприроднадзора Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск о взыскании суммы вреда, а саму компанию собираются привлечь к ответственности за нарушение правил охраны водных объектов.

Ранее в Ростове обсудили способы реабилитации реки Темерник.

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