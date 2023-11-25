Компания «КЭСК» получила иск на 440,7 млн из-за загрязнение реки Темерник в Ростове

Специалсты центр лабораторного анализа и технических измерений по ЮФО отобрали пробы воды Темерника выявили превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в составе сточных вод. Сухой остаток был превышен в 1,21 раза, аммоний-ион — в более чем 60 раз, нитрит-ион — в 1,6 раза, взвешенные вещества превышали допустимые концентрации в 3,6 раза, биологическое потребление кислорода — в 77,6 раза, химическое потребление кислорода — в 607,5 раза, сульфаты — в 2,37 раза, фосфор фосфатов — в 29,5 раза, АСПАВ — в 2,7 раза.