Мокрый снег накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области 25 ноября

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Published Сегодня, 08:38
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В субботу, 25 ноября, государственная компания «Автодор» объявила, что ближайшие сутки на М-4 «Дон» будут сохраняться неблагоприятные погодные условия.
Так представители компании предупреждают, что на большей части трассы, в том числе в Ростовской области, до полудня 26 ноября будет идти мокрый снег, в Краснодарском крае прогнозируют дожди.
Дончан и гостей региона призывают быть внимательными и осторожными, соблюдать безопасный скоростной режим и не забывать о сохранении дистанции с другими транспортными средствами. Кроме того, автомобилистам рекомендуют избегать резких маневров и не пользоваться телефоном за рулем.
Ранее в Ростове объявили режим повышенной готовности из-за сильного ветра и обильных осадков.