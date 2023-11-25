Мокрый снег накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области 25 ноября

Дончан и гостей региона призывают быть внимательными и осторожными, соблюдать безопасный скоростной режим и не забывать о сохранении дистанции с другими транспортными средствами. Кроме того, автомобилистам рекомендуют избегать резких маневров и не пользоваться телефоном за рулем.