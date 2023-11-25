Нейросеть вместо фотографа: как сэкономить деньги на новогодней фотосессии

«Виртуальная фотосессия для соцсетей и аватарок, нe выходя из дома, c помощью нейросети, на основе одного вашего селфи. В результате вы получите классные фотографии, максимально приближенные к вашей внешности, процент схожести зависит от ряда факторов. Поэтому я делаю два бесплатных тестовых фото, и после этого принимаем решение, браться ли за проект. Если не похоже, не будем тратить время и мучать друг друга», — сказано в другом объявлении. В этом случае за фотографии придется заплатить 500 рублей.