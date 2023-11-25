Нейросеть вместо фотографа: как сэкономить деньги на новогодней фотосессии

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Вместо того, чтобы организовывать фотосессию, можно воспользоваться искусственным интеллектом — нейросетью. В Интернете существует множество приложений, как платных, так и бесплатных, которые позволяют создавать увлекательные изображения, придавая фотографиям художественные эффекты.
Теперь существует возможность получить качественные фотографии в студийном стиле для любых образов без лишних хлопот и по минимальной цене. Сегодня нейросети предлагают даже такие функции. И все, что вам нужно сделать, это скачать одно приложение на свой телефон.
На самом деле, это просто фоторедактор, который использует нейросети в своей работе. Но, в отличие от обычных редакторов, его основная цель — анализировать готовые фотографии и на их основе создавать серию искусственно сгенерированных снимков в различных условиях. Вы можете выбрать любую сцену и образ, а приложение создаст для вас фотосессию, будто ее провел профессиональный фотограф.
В Интернете есть большое количество объявлений, предлагающих фотосессии, не выходя из дома. Стоимость не очень большая, поэтому можно сэкономить деньги.
«Предлагаем вам любые аватарки при помощи нейросети. Делаю нa свое усмотрение, для наибольшего сходства. Фото идеально подойдут для иконок/аватарок соцсетей. Присылаю несколько вариантов, вы выбираете», — говорится в одном из объявлений. Стоимость услуги составляет 180 рублей.
«Виртуальная фотосессия для соцсетей и аватарок, нe выходя из дома, c помощью нейросети, на основе одного вашего селфи. В результате вы получите классные фотографии, максимально приближенные к вашей внешности, процент схожести зависит от ряда факторов. Поэтому я делаю два бесплатных тестовых фото, и после этого принимаем решение, браться ли за проект. Если не похоже, не будем тратить время и мучать друг друга», — сказано в другом объявлении. В этом случае за фотографии придется заплатить 500 рублей.
Аналогичные услуги есть и дороже. К примеру, в одном объявлении указана стоимость 750 рублей.
«Порадуй себя или своих близких оригинальным подарком — портретом, созданным c помощью нейросети. Я профессионально занимаюсь созданием портретов, используя передовые технологии и алгоритмы нейронных сетей. Каждый портрет, созданный мной, имеет уникальный стиль, который подчеркнет индивидуальность каждого человека», — пишет исполнитель.
Добавим, что подобных объявлений большое количество.
Довольно часто фотографы повышают цены перед наступлением нового года. Но если приложить усилия, то можно найти специальные предложения со скидками и акциями.
Также можно обратиться к фотографам, которые только начинают свою карьеру и строят свое портфолио. Они, как правило, готовы выполнить работу за небольшую плату, чтобы получить опыт.
Некоторые фотографы предлагают специальные тарифы для групповых съемок или комплексных услуг. Например, можно организовать семейную фотосессию и в результате получить обработанные фотографии по доступной стоимости.
Фотосессию можно провести самостоятельно, будь то дома или на открытом воздухе. Просто нужно использовать свою фантазию, чтобы придумать локацию и позы. Если не получается воплотить свои идеи, всегда можно воспользоваться интернетом и найти много вариантов.
Если трудно сделать снимки самому, можно просить друзей о помощи. В любом случае, современные смартфоны оснащены отличными камерами, которые могут сравниться с профессиональным оборудованием.
Забронировать фотосессию заранее поможет сэкономить. Многие фотографы предлагают скидки для тех, кто записывается заранее.