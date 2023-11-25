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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:25

Подорожание проезд в Ростове

Проезд в общественном транспорте в Ростове-на-Дону подорожал с 25 ноября

25 ноября 2023, 06:18
Фото: Midjourney
Подорожание проезд в Ростове
В Ростове-на-Дону в субботу, 25 ноября, увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте, рассказали в городской администрации.

Если использовать транспортную карту, то за поездку придется заплатить 34 рубля. При безналичном расчете с помощью банковской карты цена составит 36 рублей.

Наименее выгодным способом является оплата наличными деньгами, так как придется отдать 39 рублей. Стоит отметить, что в троллейбусах и трамваях проезд теперь всегда стоит 34 рубля, способ оплаты значения не имеет.

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Льготы для пенсионеров и учащихся школ сохранили. Они будут платить половину от стоимости поездки.

Ранее стоимость проезда по карте составляла 30 рублей, а при оплате наличными — 32 рубля.

До этого появилась информация, что говядина в Ростовской области подорожала до 500 рублей за килограмм.

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