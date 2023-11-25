Проезд в общественном транспорте в Ростове-на-Дону подорожал с 25 ноября

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Если использовать транспортную карту, то за поездку придется заплатить 34 рубля. При безналичном расчете с помощью банковской карты цена составит 36 рублей.
Наименее выгодным способом является оплата наличными деньгами, так как придется отдать 39 рублей. Стоит отметить, что в троллейбусах и трамваях проезд теперь всегда стоит 34 рубля, способ оплаты значения не имеет.
Льготы для пенсионеров и учащихся школ сохранили. Они будут платить половину от стоимости поездки.
Ранее стоимость проезда по карте составляла 30 рублей, а при оплате наличными — 32 рубля.
До этого появилась информация, что говядина в Ростовской области подорожала до 500 рублей за килограмм.