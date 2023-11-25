Ростов-на-Дону может уйти под воду из-за остановки течения Гольфстрим

«Вода может подняться на сотню метров, и затопить все низины, а также десятки и сотни городов. К примеру, Тюмень, Сургут, Томск и Ханты-Мансийск и другие, стоящие „на болотах“», — сказано в сообщении издания. Процесс будет длиться десятилетия, пока вода не достигнет Северного Кавказа и не восстановится Сарматское море, что исчезло с лица земли около 14 миллионов лет назад.