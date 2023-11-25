Ростов-на-Дону может уйти под воду из-за остановки течения Гольфстрим

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Напомним, в июле 2023 года датские ученые поделились прогнозом, согласно которому уже в 2025 году течение Гольфстрим может остановиться. Причиной этого станет глобальное потепление, которое сопровождается выбросом парниковых газов и таянием льдов. Ученые представили исследование, согласно которому остановка Гольфстрима приведет к критическим изменениям к концу XXI века — в Европе станет значительно холоднее и наступит климатический кризис.
Портал «Новые известия» поделился прогнозом эксперта, который рассказал, как именно Ростов-на-Дону и другие южные города могут уйти под воду при самом неблагоприятном сценарии.
По словам климатолога-любителя, из-за остановки Гольфстрима западная часть Евразии, да и северное полушарие в целом начнут замерзать. При худшем сценарии Северные моря России [прим. редакции — автор имел ввиду Баренцево, Карское, Лаптевых и Восточно-Сибирское моря] полностью обледенеют, образовав дамбу и создав преграду для Оби, Енисея и Лены.
«Вода может подняться на сотню метров, и затопить все низины, а также десятки и сотни городов. К примеру, Тюмень, Сургут, Томск и Ханты-Мансийск и другие, стоящие „на болотах“», — сказано в сообщении издания. Процесс будет длиться десятилетия, пока вода не достигнет Северного Кавказа и не восстановится Сарматское море, что исчезло с лица земли около 14 миллионов лет назад.
Ученые предполагают, что это приведет к затоплению территорий Каспия, а также городов у берегов Волги и Дона: Волгограда, Астрахани и Ростова-на-Дону. В худшем случае вода якобы способна заполнить практически все территории от Ташкента до Вены.
«Река Дон временно вполне может стать крупнее Амазонки. В конце концов он[прим. редакции — Дон] исчезнет, оказавшись на дне Сарматского моря», — поделилось предположением издание.
Отметим, что климатолог никак научно не подтвердил свои слова и сам написал, что это версия неверотяная.
«Повторюсь, все это — очень экстремальная версия. Я бы сказал — невероятная. Но не потому, что такого не может быть — может. В истории планеты случались трансформации и посерьезнее», — пишет климатолог.
Ранее океанолог предсказал разрушительные наводнения из-за изменения климата в Ростовской области.