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Ростовчанам назвали дату резкого похолодания в ноябре

Ростовчанам назвали дату резкого похолодания в ноябре

25 ноября 2023, 06:31
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону в начале следующей недели может опуститься температура воздуха и будет дождливая погода, следует из прогнозов синоптиков.

В эту субботу температура воздуха составит +8 градусов и прогнозируются осадки, а порывы ветра достигнут четырех метров в секунду. В ночь на воскресенье ожидается продолжение похолодания до шести градусов с сохранением дождливой погоды.

Однако в воскресенье синоптики ожидают потепление, и температура воздуха поднимется до 15 градусов. Но, начиная с понедельника, в городе опять станет холодно, а скорость ветра усилится до девяти метров в секунду.

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Во вторник, 28 ноября, столбики термометров покажут +4 градуса. Все эти дни будут дожди, которые прекратятся только в среду, но к четвергу снова начнутся. В пятницу, 1 декабря, ожидается облачная погода, а максимальная температура составит +4 градуса.

Ранее в день первого снега дороги Ростовской области парализовало из-за ДТП.

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