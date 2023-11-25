Ростовчанам назвали дату резкого похолодания в ноябре

В эту субботу температура воздуха составит +8 градусов и прогнозируются осадки, а порывы ветра достигнут четырех метров в секунду. В ночь на воскресенье ожидается продолжение похолодания до шести градусов с сохранением дождливой погоды.



Однако в воскресенье синоптики ожидают потепление, и температура воздуха поднимется до 15 градусов. Но, начиная с понедельника, в городе опять станет холодно, а скорость ветра усилится до девяти метров в секунду.