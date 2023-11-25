Ростовчанам назвали дату резкого похолодания в ноябре

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:37
В эту субботу температура воздуха составит +8 градусов и прогнозируются осадки, а порывы ветра достигнут четырех метров в секунду. В ночь на воскресенье ожидается продолжение похолодания до шести градусов с сохранением дождливой погоды.
Однако в воскресенье синоптики ожидают потепление, и температура воздуха поднимется до 15 градусов. Но, начиная с понедельника, в городе опять станет холодно, а скорость ветра усилится до девяти метров в секунду.
Во вторник, 28 ноября, столбики термометров покажут +4 градуса. Все эти дни будут дожди, которые прекратятся только в среду, но к четвергу снова начнутся. В пятницу, 1 декабря, ожидается облачная погода, а максимальная температура составит +4 градуса.
Ранее в день первого снега дороги Ростовской области парализовало из-за ДТП.