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Published Сегодня, 09:33

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Updated Сегодня, 09:35

Ростовский астроном Демин рассказал, какие звездопады исчезнут в XXI веке

Ростовский астроном Дёмин рассказал, какие звездопады исчезнут в XXI веке

25 ноября 2023, 09:33
Фото: Midjourney
Ростовский астроном Демин рассказал, какие звездопады исчезнут в XXI веке
Ростовский астроном Николай Дёмин рассказал, какие звездопады исчезнут с небосклона к XXII веку, об этом сообщили донские СМИ.

Заведующий астрономической обсерваторией парка Горького в Ростове Николай Дёмин рассказал порталу Rostov.ru, что часть метеорных потоков, заметных в Ростовской области, люди могут увидеть в последний раз в XXI веке.

Астроном напомнил, что небесные тела, кометы и астероиды, возвращаются к Солнцу с определенной периодичностью, некоторые из них пересекают в процессе орбиту Земли, оставляя за собой космический мусор — шлейф из пыли или льда. Этот «мусор» сгорает в атмосфере Земли и вызывает «звездопады». Однако если кометы и астероиды распадутся, метеорные потоки и звездопады исчезнут.

Самый известный пример такого явления — комета Энке, открытая в конце XVIII века. За годы наблюдения за кометой небесное тело потеряло около 85% массы.

«Скорее всего, [прим. редакции — комета]полностью разрушится в XXI веке», — рассказал Николай Дёмин, добавив к списку претендентов на разрушение комету 73Р/Швассмана — Вахмана, связанную с потоком тау-Геркулиды. Ядро кометы распалось на четыре части 28 лет назад, две из них уже разрушены. По словам эксперта, остатки кометы могут исчезнуть уже в этом десятилетии.

Самыми стабильными и активными метеорными потоками астроном называет Ориониды, Дракониды, Лириды, Урсиды, Персеиды, Квадрантиды, Геминиды, родительским телам которых пока не грозит разрушение.

Ростовский астроном рассказал, когда можно увидеть метеорный поток Леониды
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А вот поток Ариетиды, который можно наблюдать с 22 мая по 2 июля, заставляет ученых гадать, что за родительское тело питает звездопад. Астрономы пока не смогли открыть небесное тело, из-за которого возникают Ариетиды, но версий появления этого потока четыре: родительским телом могут быть астероид Икар, кометы 96P/Макхольца или P/1996 J6 (SOHO) или же родительское тело разрушилось в прошлом, и звездопады происходят из-за сгорания остатков космической пыли.

Николай Дёмин напомнил и об июньских Боотидах, орбита кометы которых изменилась в XX веке, и теперь пылевой шлейф не пересекается с орбитой Земли. Теперь активность этого звездопада упала в сотню раз, а потому сейчас на пике его активности редко можно увидеть более двух «падающих звезд» в час.

Ранее дончанам напомнили, что они смогут наблюдать метеорный поток Леониды в небе до 30 ноября.

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