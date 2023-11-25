Ростовский астроном Дёмин рассказал, какие звездопады исчезнут в XXI веке

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Заведующий астрономической обсерваторией парка Горького в Ростове Николай Дёмин рассказал порталу Rostov.ru, что часть метеорных потоков, заметных в Ростовской области, люди могут увидеть в последний раз в XXI веке.
Астроном напомнил, что небесные тела, кометы и астероиды, возвращаются к Солнцу с определенной периодичностью, некоторые из них пересекают в процессе орбиту Земли, оставляя за собой космический мусор — шлейф из пыли или льда. Этот «мусор» сгорает в атмосфере Земли и вызывает «звездопады». Однако если кометы и астероиды распадутся, метеорные потоки и звездопады исчезнут.
Самый известный пример такого явления — комета Энке, открытая в конце XVIII века. За годы наблюдения за кометой небесное тело потеряло около 85% массы.
«Скорее всего, [прим. редакции — комета]полностью разрушится в XXI веке», — рассказал Николай Дёмин, добавив к списку претендентов на разрушение комету 73Р/Швассмана — Вахмана, связанную с потоком тау-Геркулиды. Ядро кометы распалось на четыре части 28 лет назад, две из них уже разрушены. По словам эксперта, остатки кометы могут исчезнуть уже в этом десятилетии.
Самыми стабильными и активными метеорными потоками астроном называет Ориониды, Дракониды, Лириды, Урсиды, Персеиды, Квадрантиды, Геминиды, родительским телам которых пока не грозит разрушение.
А вот поток Ариетиды, который можно наблюдать с 22 мая по 2 июля, заставляет ученых гадать, что за родительское тело питает звездопад. Астрономы пока не смогли открыть небесное тело, из-за которого возникают Ариетиды, но версий появления этого потока четыре: родительским телом могут быть астероид Икар, кометы 96P/Макхольца или P/1996 J6 (SOHO) или же родительское тело разрушилось в прошлом, и звездопады происходят из-за сгорания остатков космической пыли.
Николай Дёмин напомнил и об июньских Боотидах, орбита кометы которых изменилась в XX веке, и теперь пылевой шлейф не пересекается с орбитой Земли. Теперь активность этого звездопада упала в сотню раз, а потому сейчас на пике его активности редко можно увидеть более двух «падающих звезд» в час.
Ранее дончанам напомнили, что они смогут наблюдать метеорный поток Леониды в небе до 30 ноября.