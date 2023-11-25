Ростовский астроном Дёмин рассказал, какие звездопады исчезнут в XXI веке

А вот поток Ариетиды, который можно наблюдать с 22 мая по 2 июля, заставляет ученых гадать, что за родительское тело питает звездопад. Астрономы пока не смогли открыть небесное тело, из-за которого возникают Ариетиды, но версий появления этого потока четыре: родительским телом могут быть астероид Икар, кометы 96P/Макхольца или P/1996 J6 (SOHO) или же родительское тело разрушилось в прошлом, и звездопады происходят из-за сгорания остатков космической пыли.