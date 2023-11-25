Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Напомним, совсем недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что Российская Федерация была и остается главной угрозой для Европы, а потому армии европейских государств ведут активную подготовку к конфликту высокой интенсивности.
Заявление президента Чехии прокомментировал депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса и командир разведывательно-штурмовой бригады Святого Георгия Александр Бородай. Ростовский депутат заявил, что в случае возникновения подобного конфликта можно не сомневаться в победе российской армии из-за накопленного за последние годы опыта.
«Очевидно, что армия, которая победоносно завершит войну, это будет, конечно, российская армия. На сегодняшний день она станет самой мощной и боеспособной армией мира, потому что она получит одно из самых важных преимуществ — опыт. Огромный военный опыт и опыт побед», — заявил Александр Бородай, добавив, что все потери в возможной войне как в живой силе, так и в технике, восстанавливаемые, а главным сейчас для российских военных является сохранение и преумножение полученных знаний.
Ранее Александр Бородай заявил о присутствии западного военного контингента в рядах наемников ВСУ.