Ростовский депутат Бородай заявил, что армия РФ победит в случае конфликта с Европой

«Очевидно, что армия, которая победоносно завершит войну, это будет, конечно, российская армия. На сегодняшний день она станет самой мощной и боеспособной армией мира, потому что она получит одно из самых важных преимуществ — опыт. Огромный военный опыт и опыт побед», — заявил Александр Бородай, добавив, что все потери в возможной войне как в живой силе, так и в технике, восстанавливаемые, а главным сейчас для российских военных является сохранение и преумножение полученных знаний.