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Published Сегодня, 11:36

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Ростовский депутат Бородай заявил о гарантированной победе России в конфликте с ЕС

Ростовский депутат Бородай заявил, что армия РФ победит в случае конфликта с Европой

25 ноября 2023, 11:36
Фото: Midjourney
Ростовский депутат Бородай заявил о гарантированной победе России в конфликте с ЕС

Донской депутат Бородай заявил, что ВС РФ станут самой боеспособной армией мира

Ростовский депутат Александр Бородай прогнозирует, что военный опыт, полученный в ходе СВО, позволит России получить самую боеспособную армию мира, об этом он рассказал парламентскому телеканалу «Дума ТВ».
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СВО

Напомним, совсем недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что Российская Федерация была и остается главной угрозой для Европы, а потому армии европейских государств ведут активную подготовку к конфликту высокой интенсивности.

Заявление президента Чехии прокомментировал депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса и командир разведывательно-штурмовой бригады Святого Георгия Александр Бородай. Ростовский депутат заявил, что в случае возникновения подобного конфликта можно не сомневаться в победе российской армии из-за накопленного за последние годы опыта.

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«Очевидно, что армия, которая победоносно завершит войну, это будет, конечно, российская армия. На сегодняшний день она станет самой мощной и боеспособной армией мира, потому что она получит одно из самых важных преимуществ — опыт. Огромный военный опыт и опыт побед», — заявил Александр Бородай, добавив, что все потери в возможной войне как в живой силе, так и в технике, восстанавливаемые, а главным сейчас для российских военных является сохранение и преумножение полученных знаний.

Ранее Александр Бородай заявил о присутствии западного военного контингента в рядах наемников ВСУ.

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