rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Ростовскую область накрыло дождями и снегом, пока власти рассуждали о будущем армии

Ростовскую область накрыло дождями и снегом, пока депутат рассуждал о будущем армии

25 ноября 2023, 15:41
Фото: Midjourney
Ростовскую область накрыло дождями и снегом, пока власти рассуждали о будущем армии
Депутат от Ростовской области Александр Бородай поделился прогнозом о перспективах российской армии, пока в Ростове тушили Северный рынок, а улицы города заливало дождем.

Опасные метеорологические условия

В Гидрометцентре объявили, что в ближайшие дни в Ростовской области ожидается дождливая погода. «Сезон дождей» продлится до четверга, в это время температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +15 градусов, а скорость ветра увеличится до девяти метров в секунду, а при порывах может стать еще больше.

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за нагона воды в реке Дон
Узнать подробнее

До 28 ноября в Ростове-на-Дону будет действовать режим повышенной готовности из-за сильных дождей, мокрого снега, гололеда и ветра скоростью до 29 метров в секунду. Кроме того, днем «Автодор» официально объявил о мокром снеге, который покроет трассы Ростовской области в ближайшие часы и может повысить аварийность на дорогах.

Дончан и гостей Ростовской области призывают быть осторожными в период непогоды, а также обращаться в спасательные службы в случае экстренных ситуаций.

Горячие продажи

Ранним утром субботы, 25 ноября, около 05.10 мск МЧС Ростовской области получили сигнал о возгорании здания Северного рынка.

Очаг огня находился на втором этаже здания, пожар охватил 100 квадратных метров — несколько магазинов и холодильники.

Фото: МЧС России по Ростовской области

Спустя час пожарным удалось ликвидировать пожар, к работам привлекли 55 пожарных и 19 единиц спецтехники. Сообщений о причинах возгорания и причиненном ущербе не поступала.

Согласно предварительной информации, поступившей от читателей, 25 ноября рынок закрыт, о сроках возобновления его работы пока ничего неизвестно.

Опыт важнее всего

Одной из наиболее значимых новостей дня стал прогноз депутата из Ростовской области Александра Бородая об исходе возможного интенсивного конфликта со странами Европы.

Фото: Midjourney

Недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия якобы представляет угрозы для Европы, а потому западные страны занимаются подготовкой своей армии в интенсивному конфликту. В ответ на это во время своего интервью парламентскому телеканалу «Дума ТВ» Александр Бородай заявил, что благодаря военному опыту, полученному за последние два года, Россия имеет шанс получить самую боеспособную армию мира, а также закончить конфликт со странами ЕС победой.

«Очевидно, что армия, которая победоносно завершит войну, это будет, конечно, российская армия. На сегодняшний день она станет самой мощной и боеспособной армией мира, потому что она получит одно из самых важных преимуществ — опыт. Огромный военный опыт и опыт побед», — сообщил Александр Бородай.

Читайте также:
В Ростове из-за дождя цены на такси взлетели в два разаВ Ростове за ноябрь выпало в два раза больше месячной нормы осадковВ Батайске беременная женщина ударила мужа в живот ножом за предложение сделать аборт
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Пожар#Пожары#Ветер#Рынок#Армия#Последние новости Ростова на сегодня#Снег#Гололед#Дороги#Александр Бородай#18+#МЧС России по Ростовской области#Ликвидация пожара#Гидрометцентр#Температура#Дождь#Ущерб#Продажи#Происшествия
Подпишитесь
Ростов-на-Дону может уйти под воду из-за остановки течения Гольфстрим
Сегодня, 16:42
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за нагона воды в реке Дон
Сегодня, 14:45
В Батайске беременная женщина ударила мужа в живот ножом за предложение сделать аборт
Сегодня, 13:53
В Ростовской области задержали подростка, подрабатывающего «закладчиком»
Сегодня, 13:22
В Ростове из-за дождя цены на такси взлетели в два раза
Сегодня, 12:52