Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
В Гидрометцентре объявили, что в ближайшие дни в Ростовской области ожидается дождливая погода. «Сезон дождей» продлится до четверга, в это время температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +15 градусов, а скорость ветра увеличится до девяти метров в секунду, а при порывах может стать еще больше.
До 28 ноября в Ростове-на-Дону будет действовать режим повышенной готовности из-за сильных дождей, мокрого снега, гололеда и ветра скоростью до 29 метров в секунду. Кроме того, днем «Автодор» официально объявил о мокром снеге, который покроет трассы Ростовской области в ближайшие часы и может повысить аварийность на дорогах.
Дончан и гостей Ростовской области призывают быть осторожными в период непогоды, а также обращаться в спасательные службы в случае экстренных ситуаций.
Ранним утром субботы, 25 ноября, около 05.10 мск МЧС Ростовской области получили сигнал о возгорании здания Северного рынка.
Очаг огня находился на втором этаже здания, пожар охватил 100 квадратных метров — несколько магазинов и холодильники.
Спустя час пожарным удалось ликвидировать пожар, к работам привлекли 55 пожарных и 19 единиц спецтехники. Сообщений о причинах возгорания и причиненном ущербе не поступала.
Согласно предварительной информации, поступившей от читателей, 25 ноября рынок закрыт, о сроках возобновления его работы пока ничего неизвестно.
Одной из наиболее значимых новостей дня стал прогноз депутата из Ростовской области Александра Бородая об исходе возможного интенсивного конфликта со странами Европы.
Недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия якобы представляет угрозы для Европы, а потому западные страны занимаются подготовкой своей армии в интенсивному конфликту. В ответ на это во время своего интервью парламентскому телеканалу «Дума ТВ» Александр Бородай заявил, что благодаря военному опыту, полученному за последние два года, Россия имеет шанс получить самую боеспособную армию мира, а также закончить конфликт со странами ЕС победой.
«Очевидно, что армия, которая победоносно завершит войну, это будет, конечно, российская армия. На сегодняшний день она станет самой мощной и боеспособной армией мира, потому что она получит одно из самых важных преимуществ — опыт. Огромный военный опыт и опыт побед», — сообщил Александр Бородай.