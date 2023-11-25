Недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия якобы представляет угрозы для Европы, а потому западные страны занимаются подготовкой своей армии в интенсивному конфликту. В ответ на это во время своего интервью парламентскому телеканалу «Дума ТВ» Александр Бородай заявил, что благодаря военному опыту, полученному за последние два года, Россия имеет шанс получить самую боеспособную армию мира, а также закончить конфликт со странами ЕС победой.