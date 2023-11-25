Сайт правительства Ростовской области перестал работать 25 ноября

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В субботу, 25 ноября, стало известно, что жители Ростовской области потеряли доступ к порталу правительства региона около 10.00 мск. При попытке зайти на хост donland у посетителей всплывает две ошибки: либо не удается найти сервер, либо просят проверить опечатки в имени хоста. При этом ошибки всплывают как на браузере Яндекс, так и на Safari и Google Chrome. Дончане предположили, что причиной сбоя стала DDoS-атака.
Корреспондент RostovGazeta уже запросил комментарий о причинах сбоя в пресс-службе донского правительства, данные будут дополнены после получения официальной информации.
Уточнение: Позднее пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова сообщила, что причиной сбоя стали плановые технические работы. После завершения работ доступ к сайту будет восстановлен.
Ранее власти Ростовской области объявили, что с начала спецоперации удалось отразить более 8,8 тысячи хакерских атак.