Сайт правительства Ростовской области перестал работать 25 ноября

В субботу, 25 ноября, стало известно, что жители Ростовской области потеряли доступ к порталу правительства региона около 10.00 мск. При попытке зайти на хост donland у посетителей всплывает две ошибки: либо не удается найти сервер, либо просят проверить опечатки в имени хоста. При этом ошибки всплывают как на браузере Яндекс, так и на Safari и Google Chrome. Дончане предположили, что причиной сбоя стала DDoS-атака.