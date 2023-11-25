Северный рынок загорелся в Ростове-на-Дону ночью 25 ноября

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В 05.10 поступила информация о возгорании магазинов и холодильников на втором этаже здания Северного рынка. Площадь, охваченная огнем, составила 100 квадратных метров.
К 06.00 пожарные сумели подавить открытый очаг горения, а уже в 06.11 пожар был полностью потушен. Для ликвидации огня задействовали 55 спасателей и 19 единиц техники.
Добавим, что о причинах пожара информации пока нет.
Ранее два человека погибли на пожарах в Ростовской области 20 ноября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.