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Published Сегодня, 05:16

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Updated Сегодня, 05:20

Северный рынок загорелся в Ростове-на-Дону ночью 25 ноября

Северный рынок загорелся в Ростове-на-Дону ночью 25 ноября

25 ноября 2023, 05:16
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону в ночь на субботу, 25 ноября, произошло возгорание в здании Северного рынка, сообщили в региональном УМЧС.

В 05.10 поступила информация о возгорании магазинов и холодильников на втором этаже здания Северного рынка. Площадь, охваченная огнем, составила 100 квадратных метров.

К 06.00 пожарные сумели подавить открытый очаг горения, а уже в 06.11 пожар был полностью потушен. Для ликвидации огня задействовали 55 спасателей и 19 единиц техники.

Два человека погибли на пожарах в Ростовской области 20 ноября
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Добавим, что о причинах пожара информации пока нет.

Ранее два человека погибли на пожарах в Ростовской области 20 ноября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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