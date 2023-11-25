rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Сотни квартир будут оставаться без света в Ростове в конце ноября

Сотни квартир будут оставаться без света в Ростове в конце ноября

25 ноября 2023, 05:01
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества с 27 ноября, которые коснутся большого количества квартир, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 27 ноября, света не будет на улицах Выборгская, Крайняя, Мадояна, Малаховская, Димитрова, Коллективная, Грекова, Полторацкого. Во вторник это коснется улиц 26 июня, Лесозащитная, Печорская, Брянская, Дундича, переулков Туапсинский, Адлерский, Армавирский.

В среду обесточат улицы Кржижановского, Марины Расковой, Герцена, Якуба Колоса, Буйнакская и переулок Кривошлыковский. В четверг ограничения введут на улицах Профсоюзная, Богачева, Портовая, Добровольского, Орбитальная, проспекте Королева.

Будем экономить? : тарифы на электричество хотят пересмотреть в Ростовской области
Узнать подробнее

В пятницу, 1 декабря, электричества не будет по улицам Выборгская, Крайняя, Мадояна, Малаховская.

Ранее тысячи ростовчан оставались без света и тепла из-за ЧП при строительстве Западной хорды.

Читайте также:
Будем экономить? : тарифы на электричество хотят пересмотреть в Ростовской областиУправляющие компании задолжали за электричество в Ростове более 117 млн рубДепутат поднял вопрос о снижении стоимости электричества в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Квартиры#Строительство#ЧП#Донэнерго#Западная хорда#Ограничения#Свет#Последние новости Ростова на сегодня#Улицы#Ростов#Отключение электричества
Подпишитесь
В Ростовской области Вечный огонь заменили картинкой и ищут виновных в гибели детей
Вчера, 13:37
Большую Садовую в Ростове признали одной из самых дорогих улиц в России
Вчера, 17:58
Чумные свиньи отправили на карантин село в Ростовской области
Вчера, 17:18
Говядина в Ростовской области подорожала до 500 рублей за килограмм
Вчера, 16:31
На содержание губернатора Ростовская область потратит почти 25 млн рублей
Вчера, 16:15
ГК «Форте» провел первый выпуск ЦФА на платформе Альфа-Банка на 1,1 млрд рублей
Вчера, 11:31