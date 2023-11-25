Сотни квартир будут оставаться без света в Ростове в конце ноября

В понедельник, 27 ноября, света не будет на улицах Выборгская, Крайняя, Мадояна, Малаховская, Димитрова, Коллективная, Грекова, Полторацкого. Во вторник это коснется улиц 26 июня, Лесозащитная, Печорская, Брянская, Дундича, переулков Туапсинский, Адлерский, Армавирский.