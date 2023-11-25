Сотни квартир будут оставаться без света в Ростове в конце ноября

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:06
В понедельник, 27 ноября, света не будет на улицах Выборгская, Крайняя, Мадояна, Малаховская, Димитрова, Коллективная, Грекова, Полторацкого. Во вторник это коснется улиц 26 июня, Лесозащитная, Печорская, Брянская, Дундича, переулков Туапсинский, Адлерский, Армавирский.
В среду обесточат улицы Кржижановского, Марины Расковой, Герцена, Якуба Колоса, Буйнакская и переулок Кривошлыковский. В четверг ограничения введут на улицах Профсоюзная, Богачева, Портовая, Добровольского, Орбитальная, проспекте Королева.
В пятницу, 1 декабря, электричества не будет по улицам Выборгская, Крайняя, Мадояна, Малаховская.
Ранее тысячи ростовчан оставались без света и тепла из-за ЧП при строительстве Западной хорды.