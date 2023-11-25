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Posted 25 ноября 2023, 07:05

Published 25 ноября 2023, 07:05

Modified 25 ноября 2023, 07:07

Updated 25 ноября 2023, 07:07

Стали известны подробности крупного пожара на Северном рынке в Ростове

Стали известны подробности крупного пожара на Северном рынке в Ростове

25 ноября 2023, 07:05
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону огонь на территории Северного рынка успел охватить 100 квадратных метров площади, рассказали в региональном УМЧС.

Пожар начался в ночь на субботу, 25 ноября, в здании рынка. По информации УМЧС, в 05.10 поступила информация о возгорании магазинов и холодильников на втором этаже строения.

Открытый очаг горения удалось ликвидировать к 06.00, а через 10 минут пожарные полностью справились с огнем и пожар был потушен.

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«Охваченная пожаром площадь составила 100 квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлекли 55 спасателей и 19 единиц техники», — отметили в МЧС.

Добавим, что причина пожара пока не называется.

Ранее крыша старинного Дома Парамоновых обрушилась в Ростове из-за пожара.

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