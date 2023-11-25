rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Стали известны подробности крупного пожара на Северном рынке в Ростове

Стали известны подробности крупного пожара на Северном рынке в Ростове

25 ноября 2023, 07:05
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону огонь на территории Северного рынка успел охватить 100 квадратных метров площади, рассказали в региональном УМЧС.

Пожар начался в ночь на субботу, 25 ноября, в здании рынка. По информации УМЧС, в 05.10 поступила информация о возгорании магазинов и холодильников на втором этаже строения.

Открытый очаг горения удалось ликвидировать к 06.00, а через 10 минут пожарные полностью справились с огнем и пожар был потушен.

Два человека погибли на пожарах в Ростовской области 20 ноября
Узнать подробнее

«Охваченная пожаром площадь составила 100 квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлекли 55 спасателей и 19 единиц техники», — отметили в МЧС.

Добавим, что причина пожара пока не называется.

Ранее крыша старинного Дома Парамоновых обрушилась в Ростове из-за пожара.

Читайте также:
Два человека погибли на пожарах в Ростовской области 20 ноябряПричины уточняются: пожар вспыхнул ночью на заводе «Атоммаш» в Ростовской областиВ Батайске в пожаре заживо сгорел 54-летний мужчина
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#МЧС#Спасатели#Техника#Крыша#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#УМЧС#Ликвидация#Возгорание#Происшествия
Подпишитесь
Нейросеть вместо фотографа: как сэкономить деньги на новогодней фотосессии
Сегодня, 10:39
В Ростове продлят работу общественного транспорта из-за футбольного матча 26 ноября
Сегодня, 09:51
Мокрый снег накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области 25 ноября
Сегодня, 08:38
В Ростове под снос попал 128-летний дом в Нахичевани
Сегодня, 08:10
Проезд в общественном транспорте в Ростове-на-Дону подорожал с 25 ноября
Сегодня, 06:18
Топ-5 популярных советских рецептов, которые готовили ростовские мамы и бабушки
Сегодня, 05:30