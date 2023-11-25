Стали известны подробности крупного пожара на Северном рынке в Ростове

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Пожар начался в ночь на субботу, 25 ноября, в здании рынка. По информации УМЧС, в 05.10 поступила информация о возгорании магазинов и холодильников на втором этаже строения.
Открытый очаг горения удалось ликвидировать к 06.00, а через 10 минут пожарные полностью справились с огнем и пожар был потушен.
«Охваченная пожаром площадь составила 100 квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлекли 55 спасателей и 19 единиц техники», — отметили в МЧС.
Добавим, что причина пожара пока не называется.
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