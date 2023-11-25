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Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Стало известно, когда завершится сезон дождей в Ростовской области

Стало известно, когда завершится сезон дождей в Ростовской области

25 ноября 2023, 04:50
Фото: Midjourney
В Ростовской области дождливая погода будет сохраняться в течение недели, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу температура составит восемь градусов и ожидаются осадки, а порывы ветра достигнут четырех метров в секунду. В ночь на воскресенье похолодает до шести градусов, дождливая погода будет сохраняться.

В воскресенье ожидается потепление, а воздух прогреется до 15 градусов. Но с понедельника в регионе снова похолодает, а ветер усилится до девяти метров в секунду.

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Во вторник, 28 ноября, столбики термометров остановятся на отметке в четыре градуса. Все эти дни в регионе будут идти дожди, которые прекратятся в среду, но в четверг начнутся снова.

В пятницу, 1 декабря, должно быть облачно, а максимальная температура составит четыре градуса.

Ранее стало известно, что шторм с ураганным ветром и снегом надвигается на Ростовскую область.

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