Стало известно, когда завершится сезон дождей в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:54
В субботу температура составит восемь градусов и ожидаются осадки, а порывы ветра достигнут четырех метров в секунду. В ночь на воскресенье похолодает до шести градусов, дождливая погода будет сохраняться.
В воскресенье ожидается потепление, а воздух прогреется до 15 градусов. Но с понедельника в регионе снова похолодает, а ветер усилится до девяти метров в секунду.
Во вторник, 28 ноября, столбики термометров остановятся на отметке в четыре градуса. Все эти дни в регионе будут идти дожди, которые прекратятся в среду, но в четверг начнутся снова.
В пятницу, 1 декабря, должно быть облачно, а максимальная температура составит четыре градуса.
Ранее стало известно, что шторм с ураганным ветром и снегом надвигается на Ростовскую область.