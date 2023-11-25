rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Топ-5 популярных советских рецептов

Топ-5 популярных советских рецептов, которые готовили ростовские мамы и бабушки

25 ноября 2023, 05:30
Фото: rostovgazeta.ru
Топ-5 популярных советских рецептов
Многие хотят вернуться в детство и попробовать блюда по советским рецептам, которые уже стали классическими. Рассказываем, как приготовить оливье, торты, котлеты и вафельные трубочки по описанию из кулинарных книг мам и бабушек сотрудников RostovGazeta.

Советский рецепт оливье

Совсем скоро наступит Новый год и миллионы семей будут готовить салат оливье для праздничного стола. Многие считают советский рецепт самым вкусным, для этого понадобятся:

  1. 2-3 вареные картофелины;
  2. 1 вареная морковь;
  3. 300 граммов молочной колбасы;
  4. 2-3 сваренных вкрутую куриных яйца;
  5. 0,5 банки зеленого горошка;
  6. 2-3 соленых или маринованных огурца;
  7. зеленый лук;
  8. укроп;
  9. 2-3 столовые ложки майонеза.

Все ингредиенты нужно нарезать кубиками, перемешать, добавить соль по вкусу и заправить майонезом. Посыпать сверху измельченной зеленью.

Добавим, что в настоящее время в стандартный оливье пытаются добавить что-то новое, чтобы сделать его вкуснее. Так, некоторые заменяют мясные компоненты на более легкие — рыбные. Очень популярен оливье с нежной слабосоленой семгой и икрой от летучей рыбы.

Совсем скоро наступит Новый год и миллионы семей будут готовить салат Оливье для праздничного стола. Совсем скоро наступит Новый год и миллионы семей будут готовить салат Оливье для праздничного стола.
Совсем скоро наступит Новый год и миллионы семей будут готовить салат Оливье для праздничного стола. Совсем скоро наступит Новый год и миллионы семей будут готовить салат Оливье для праздничного стола.
Совсем скоро наступит Новый год и миллионы семей будут готовить салат Оливье для праздничного стола.
Фото: rostovgazeta.ru

Рецепт советских вафель

Для приготовления тех самых советских вафель потребуются:

  1. Яйцо куриное — 5 штук;
  2. Мука пшеничная — 1 стакан;
  3. Сахар — 1 стакан;
  4. Ванилин;
  5. Маргарин (пачка) — 180 граммов.

Приготовить довольно просто, нужно смешать яйца и сахар до полного растворения последнего, а после добавляем муку (пока стакан), немного ванили, но можно и без нее.

Пока готовим тесто, включаем нагреваться вафельницу, ее ничем не смазываем.

Растапливаем маргарин, можно в микроволновке на режиме «Разморозка», он не должен закипеть или стать прозрачным. Немного остывший, теплый маргарин добавляем в тесто, перемешиваем, эта масса должна быть подобно густой сметане.

После этого ложкой отмеряем тесто и кладем в вафельницу, закрываем ее (на каждую вафлю уходит от 30 секунд до 1 минуты).

Первая вафля иногда получается не очень красивой, как говорится «первый блин комом». Когда ее достали, то сразу скручиваем вручную. Внутрь нужно добавить вареное сгущенное молоко.

Рецепт советских вафельРецепт советских вафель
Рецепт советских вафельРецепт советских вафель
Рецепт советских вафель
Фото: rostovgazeta.ru

Рецепт советского торта

Можно взять любимый многим «Наполеон». Для теста нужно смешать муку с размягченным сливочным маслом до состояния крошки. В отдельной миске следует перемешать сметану с яйцами и добавить их в смесь с мукой.

После этого нужно замесить мягкое тесто, разделить его на 7 равных частей и поместить в холодильник на 2 часа.

Затем пора разогреть духовку до 200°С. Коржи следует раскатывать на столе, посыпанном мукой, до очень тонкого состояния, выпекать их нужно семь минут, пока они не станут румяными.

Для крема придется взбить яйца с сахаром и ванилином, затем добавить крахмал и сливки. Поставить получившуюся смесь на очень слабый огонь и готовить, активно помешивая венчиком, до загустения примерно за 5-7 минут. Остудить и взбить вместе с размягченным сливочным маслом.

Обрезать коржи по краям (обрезки измельчить руками), промазать кремом и посыпать сверху измельченными крошками. Оставить торт при комнатной температуре на 1 час, а затем поместить в холодильник на 7-8 часов.

Перед подачей «Наполеон» можно разрезать на квадратные порции. Дополнительно можно украсить каждый кусок красивой лентой и написать на них персональные пожелания от руки.

Любимый с детства торт "Наполеон"Любимый с детства торт "Наполеон"
Любимый с детства торт "Наполеон"
Фото: rostovgazeta.ru

Советский рецепт кабачковой икры

Возьмите 3 килограмма очищенных от кожуры и семечек кабачков. Также понадобятся 300 граммов растительного масла, по 1 килограмму моркови и лука, 3 столовые ложки томатной пасты, 2 крупные головки чеснока, по столовой ложке соли и сахара, 10 горошин черного перца и 5 горошин душистого перца, чайная ложка уксусной эссенции или 8 чайных ложек 9% столового уксуса.

Нарежьте кабачки на кубики и обжарьте их в масле до появления золотистой корочки. Переложите обжаренные кабачки в кастрюлю, в которой будете варить заготовку.

Разрежьте лук и натрите морковь на терке, затем обжарьте овощи на среднем огне примерно 15 минут, чтобы они стали мягкими. Добавьте обжаренные лук и морковь к кабачкам.

Используя блендер, измельчите овощи, добавьте оставшееся масло и варите на медленном огне в течение одного часа.

Добавьте сахар, соль и томатную пасту в кастрюлю. Продолжайте варить еще полчаса.

В конце добавьте уксус, выдавите чеснок и варите еще пять минут. Затем разложите заготовку по банкам и закройте их железными крышками.

Переверните банки с заготовкой вверх дном, укутайте их и оставьте до полного остывания.

Советский рецепт кабачковой икрыСоветский рецепт кабачковой икры
Советский рецепт кабачковой икры
Фото: Tim Sackton/cc by sa 2.0/flickr.com

Советский рецепт котлет

Ингредиенты:

  • 200 граммов свинины с жирком;
  • 400 граммов говядины;
  • 120-150 граммов сухарей (не панировочных);
  • 1 головка репчатого лука;
  • соль;
  • перец;
  • 1-1,5 стакана холодной воды;
  • растительное масло.

Для приготовления котлет нужно выполнить следующие шаги.

  1. Мясо пропустить через мясорубку, посолить и приправить перцем. Важно: фарш нужно хорошо отбить прямо на столе, постучать примерно 25-50 раз.
  2. Лук почистить и мелко нарезать кубиками.
  3. Теперь хлебные крошки. Их нужно сделать самостоятельно, для этого черный ржаной хлеб нарезать ломтиками, подсушить, затем раздробить руками, пропустить через мясорубку или размять с помощью скатерти или молотка. Крупные крошки не подходят, но и очень мелкие тоже не нужны. Оставить часть для панировки.
  4. Добавить хлебные крошки с луком в фарш и хорошо перемешать. Необходимо добавлять сухие крошки, а фарш должен иметь достаточно плотную консистенцию, поэтому нужно добавить очень холодной воды.
Советский рецепт котлетСоветский рецепт котлет
Советский рецепт котлет
Фото: wikimedia.org

Далее следует добавлять воду небольшими порциями и все время перемешивать фарш. Консистенция должна быть мягкой и однородной, но не жидкой.

Не стоит перемешивать слишком долго, чтобы не выдавить жир из фарша, и не нужно добавлять много воды.

Ранее был рассекречен рецепт самого знаменитого тыквенного супа.

Читайте также:
Диетолог Барредо, рассказала какое мясо может вызвать ракДиетолог Соломатина рассказала, сколько сахара можно съедать в деньДиетолог рассказала, что нельзя есть, чтобы дожить до 100 лет
#Илья Протвинов#Еда#Советский рецепт#Оливье#Вафли#Торт Наполеон#Кабачковая икра#Котлеты
Подпишитесь
В Ростовской области Вечный огонь заменили картинкой и ищут виновных в гибели детей
Вчера, 13:37
Большую Садовую в Ростове признали одной из самых дорогих улиц в России
Вчера, 17:58
Чумные свиньи отправили на карантин село в Ростовской области
Вчера, 17:18
Говядина в Ростовской области подорожала до 500 рублей за килограмм
Вчера, 16:31
На содержание губернатора Ростовская область потратит почти 25 млн рублей
Вчера, 16:15
ГК «Форте» провел первый выпуск ЦФА на платформе Альфа-Банка на 1,1 млрд рублей
Вчера, 11:31