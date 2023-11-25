Топ-5 популярных советских рецептов, которые готовили ростовские мамы и бабушки

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Совсем скоро наступит Новый год и миллионы семей будут готовить салат оливье для праздничного стола. Многие считают советский рецепт самым вкусным, для этого понадобятся:
Все ингредиенты нужно нарезать кубиками, перемешать, добавить соль по вкусу и заправить майонезом. Посыпать сверху измельченной зеленью.
Добавим, что в настоящее время в стандартный оливье пытаются добавить что-то новое, чтобы сделать его вкуснее. Так, некоторые заменяют мясные компоненты на более легкие — рыбные. Очень популярен оливье с нежной слабосоленой семгой и икрой от летучей рыбы.
Для приготовления тех самых советских вафель потребуются:
Приготовить довольно просто, нужно смешать яйца и сахар до полного растворения последнего, а после добавляем муку (пока стакан), немного ванили, но можно и без нее.
Пока готовим тесто, включаем нагреваться вафельницу, ее ничем не смазываем.
Растапливаем маргарин, можно в микроволновке на режиме «Разморозка», он не должен закипеть или стать прозрачным. Немного остывший, теплый маргарин добавляем в тесто, перемешиваем, эта масса должна быть подобно густой сметане.
После этого ложкой отмеряем тесто и кладем в вафельницу, закрываем ее (на каждую вафлю уходит от 30 секунд до 1 минуты).
Первая вафля иногда получается не очень красивой, как говорится «первый блин комом». Когда ее достали, то сразу скручиваем вручную. Внутрь нужно добавить вареное сгущенное молоко.
Можно взять любимый многим «Наполеон». Для теста нужно смешать муку с размягченным сливочным маслом до состояния крошки. В отдельной миске следует перемешать сметану с яйцами и добавить их в смесь с мукой.
После этого нужно замесить мягкое тесто, разделить его на 7 равных частей и поместить в холодильник на 2 часа.
Затем пора разогреть духовку до 200°С. Коржи следует раскатывать на столе, посыпанном мукой, до очень тонкого состояния, выпекать их нужно семь минут, пока они не станут румяными.
Для крема придется взбить яйца с сахаром и ванилином, затем добавить крахмал и сливки. Поставить получившуюся смесь на очень слабый огонь и готовить, активно помешивая венчиком, до загустения примерно за 5-7 минут. Остудить и взбить вместе с размягченным сливочным маслом.
Обрезать коржи по краям (обрезки измельчить руками), промазать кремом и посыпать сверху измельченными крошками. Оставить торт при комнатной температуре на 1 час, а затем поместить в холодильник на 7-8 часов.
Перед подачей «Наполеон» можно разрезать на квадратные порции. Дополнительно можно украсить каждый кусок красивой лентой и написать на них персональные пожелания от руки.
Возьмите 3 килограмма очищенных от кожуры и семечек кабачков. Также понадобятся 300 граммов растительного масла, по 1 килограмму моркови и лука, 3 столовые ложки томатной пасты, 2 крупные головки чеснока, по столовой ложке соли и сахара, 10 горошин черного перца и 5 горошин душистого перца, чайная ложка уксусной эссенции или 8 чайных ложек 9% столового уксуса.
Нарежьте кабачки на кубики и обжарьте их в масле до появления золотистой корочки. Переложите обжаренные кабачки в кастрюлю, в которой будете варить заготовку.
Разрежьте лук и натрите морковь на терке, затем обжарьте овощи на среднем огне примерно 15 минут, чтобы они стали мягкими. Добавьте обжаренные лук и морковь к кабачкам.
Используя блендер, измельчите овощи, добавьте оставшееся масло и варите на медленном огне в течение одного часа.
Добавьте сахар, соль и томатную пасту в кастрюлю. Продолжайте варить еще полчаса.
В конце добавьте уксус, выдавите чеснок и варите еще пять минут. Затем разложите заготовку по банкам и закройте их железными крышками.
Переверните банки с заготовкой вверх дном, укутайте их и оставьте до полного остывания.
Ингредиенты:
Для приготовления котлет нужно выполнить следующие шаги.
Далее следует добавлять воду небольшими порциями и все время перемешивать фарш. Консистенция должна быть мягкой и однородной, но не жидкой.
Не стоит перемешивать слишком долго, чтобы не выдавить жир из фарша, и не нужно добавлять много воды.
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