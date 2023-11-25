Топ-5 популярных советских рецептов, которые готовили ростовские мамы и бабушки

После этого нужно замесить мягкое тесто, разделить его на 7 равных частей и поместить в холодильник на 2 часа.



Затем пора разогреть духовку до 200°С. Коржи следует раскатывать на столе, посыпанном мукой, до очень тонкого состояния, выпекать их нужно семь минут, пока они не станут румяными.



Для крема придется взбить яйца с сахаром и ванилином, затем добавить крахмал и сливки. Поставить получившуюся смесь на очень слабый огонь и готовить, активно помешивая венчиком, до загустения примерно за 5-7 минут. Остудить и взбить вместе с размягченным сливочным маслом.



Обрезать коржи по краям (обрезки измельчить руками), промазать кремом и посыпать сверху измельченными крошками. Оставить торт при комнатной температуре на 1 час, а затем поместить в холодильник на 7-8 часов.



Перед подачей «Наполеон» можно разрезать на квадратные порции. Дополнительно можно украсить каждый кусок красивой лентой и написать на них персональные пожелания от руки.