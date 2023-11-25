В Батайске беременная женщина ударила мужа в живот ножом за предложение сделать аборт

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Telegram-канал «Батайск город» со ссылкой на собственные источники рассказал, что между одной из семейных пар, проживающих в городе, произошел конфликт, который перерос в поножовщину.
По словам авторов канала, знакомые отзывались о 35-летней женщине и ее гражданском муже как о гармоничной и практически образцовой паре, однако отношения омрачало отсутствие жилья и проблемы с деньгами. Женщина находится в отпуске по уходу за двухлетним ребенком, а зарплаты единственного кормильца семьи хватает только на еду, одежду и оплату ЖКХ.
Несмотря на трудное финансовое положение, женщина хотела родить еще одного ребенка. И беременность наступила, однако гражданский супруг якобы предложил горожанке избавиться от ребенка, подкрепив свое предложение замечанием о том, что сомневается в отцовстве.
Между парой произошла ссора, и батайчанка направилась в бар с подругой. Она вернулась только утром, и между будущими родителями вспыхнул еще один конфликт. Авторы канала утверждают, что в запале ссоры мужчина толкнул свою сожительницу, на что она ответила ударом кухонного ножа в его живот. Ссора закончилась в тот же момент, женщина поспешно усадила сожителя на диван и вызвала врачей, которые госпитализировали мужчину.
По словам источника, в отношении женщины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, позднее суд признал ее виновной и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Информация об этом официально не подтвердилась, данные уточняются.
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