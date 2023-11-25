В Батайске беременная женщина ударила мужа в живот ножом за предложение сделать аборт

Между парой произошла ссора, и батайчанка направилась в бар с подругой. Она вернулась только утром, и между будущими родителями вспыхнул еще один конфликт. Авторы канала утверждают, что в запале ссоры мужчина толкнул свою сожительницу, на что она ответила ударом кухонного ножа в его живот. Ссора закончилась в тот же момент, женщина поспешно усадила сожителя на диван и вызвала врачей, которые госпитализировали мужчину.