В Ростове из-за дождя цены на такси взлетели в два раза

Взрывной спрос вызвал стремительный рост цен на такси, например, из Александровки в центр города поездка по тарифу «Эконом» обойдется в 400 рублей, с улицы Портовой до Семашко цена поездки составила 619 рублей, а с бульвара Комарова до той же точки в центре города — 624 рубля. Жителям Батайска поездка в Ростов и вовсе будет стоить 660 рублей минимум, однако за согласие разделить транспорт с другим пассажиром сервис обещает сделать скидку около 100 рублей.