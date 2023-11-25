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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

В Ростове из-за дождя цены на такси взлетели в два раза

В Ростове из-за дождя цены на такси взлетели в два раза

25 ноября 2023, 12:52
Фото: Midjourney
В Ростове из-за дождя цены на такси взлетели в два раза
В Ростове плохая погода спровоцировала рост цен на такси 25 ноября, сведения об этом появились на сервисе «Яндекс Go».

В субботу, 25 ноября, во второй половине дня на Ростов-на-Дону обрушились обещанные дожди. По прогнозам синоптиков, 25 ноября в Ростове должно выпасть 13,9 миллиметра осадков, на следующий день — еще 5,8 миллиметра.

Уже сейчас в Ростове существенно вырос спрос на услуги такси, по данным сервиса, заказов значительно больше, чем свободных машин, а время ожидания в среднем составляет около 10 минут.

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Взрывной спрос вызвал стремительный рост цен на такси, например, из Александровки в центр города поездка по тарифу «Эконом» обойдется в 400 рублей, с улицы Портовой до Семашко цена поездки составила 619 рублей, а с бульвара Комарова до той же точки в центре города — 624 рубля. Жителям Батайска поездка в Ростов и вовсе будет стоить 660 рублей минимум, однако за согласие разделить транспорт с другим пассажиром сервис обещает сделать скидку около 100 рублей.

Напомним, недавно из-за снегопада цены на такси в Ростове выросли до 700 рублей.

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