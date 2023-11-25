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В Ростове Госэкспертиза одобрила снос старинного здания в Нахичевани

В Ростове под снос попал 128-летний дом в Нахичевани

25 ноября 2023, 08:10
Фото: 1MI
В Ростове Госэкспертиза одобрила снос старинного здания в Нахичевани

В Ростове Госэкспертиза одобрила снос старинного здания в Нахичевани

В Ростове под снос попал аварийный дом, построенный в 1895 году, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

В пятницу, 24 ноября, на портале реестра опубликовали положительное заключение на результаты разработки проектно-сметной документации для демонтажа многоквартирного дома по адресу улица 15-я Линия, 19 литер В в Ростове-на-Дону. Здание признали аварийным еще в октябре 2011 года из-за физического износа, само оно было построено в 1895 году, однако, согласно справке на портале МинЖКХ, не имеет статуса объекта культурного наследия, хотя рядом в зоне исторической застройки есть доходные дома Лева и Луцкого.

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Сейчас ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» выпустило положительное заключение на проект, застройщиком выступает МКУ «Управление ЖКХ» Пролетарского района Ростова. Сроки сноса в документах указаны не были.

улица 15-я Линия, 19улица 15-я Линия, 19
улица 15-я Линия, 19
Фото: Яндекс Карты

Ранее в Ростове выделили более восьми миллионов рублей на снос дома, построенного в первой половине XX века.

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