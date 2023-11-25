В Ростове под снос попал 128-летний дом в Нахичевани

В пятницу, 24 ноября, на портале реестра опубликовали положительное заключение на результаты разработки проектно-сметной документации для демонтажа многоквартирного дома по адресу улица 15-я Линия, 19 литер В в Ростове-на-Дону. Здание признали аварийным еще в октябре 2011 года из-за физического износа, само оно было построено в 1895 году, однако, согласно справке на портале МинЖКХ, не имеет статуса объекта культурного наследия, хотя рядом в зоне исторической застройки есть доходные дома Лева и Луцкого.