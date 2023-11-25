В Ростове продлят работу общественного транспорта из-за футбольного матча 26 ноября

На время матча в Ростове дополнительно организуют работу общественного транспорта. С 17.00 до 22.30 мск на маршрутах автобуса №39 будет действовать дополнительный график пассажироперевозок, автобусы будут перевозить болельщиков по сокращенной схеме движения до остановки «Городской пляж».