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В Ростове продлят работу общественного транспорта из-за футбольного матча 26 ноября

В Ростове продлят работу общественного транспорта из-за футбольного матча 26 ноября

25 ноября 2023, 09:51
Фото: 1MI
В Ростове продлят работу общественного транспорта из-за футбольного матча 26 ноября
В Ростове работу общественного транспорта собираются продлить до 22.30 мск из-за матча ФК «Ростов» с «Пари Нижний Новгород», об этом сообщили на портале администрации.

В пятницу, 24 ноября, городские власти напомнили дончанам, что уже в воскресенье на стадионе «Ростов-Арена» состоится встреча местной команды с футбольным клубом «Пари Нижний Новгород».

На время матча в Ростове дополнительно организуют работу общественного транспорта. С 17.00 до 22.30 мск на маршрутах автобуса №39 будет действовать дополнительный график пассажироперевозок, автобусы будут перевозить болельщиков по сокращенной схеме движения до остановки «Городской пляж».

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Кроме того, добраться до стадиона и вернуться обратно ростовчане и гости города смогут с помощью автобусов №8, 49, 65а и 75.

Отслеживать движение автобусов можно в сервисе Pikas Online по прямой ссылке.

Ранее главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин назвал матч с командой «Спартак» катастрофой.

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