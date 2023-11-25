В Ростове продлят работу общественного транспорта из-за футбольного матча 26 ноября

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
В пятницу, 24 ноября, городские власти напомнили дончанам, что уже в воскресенье на стадионе «Ростов-Арена» состоится встреча местной команды с футбольным клубом «Пари Нижний Новгород».
На время матча в Ростове дополнительно организуют работу общественного транспорта. С 17.00 до 22.30 мск на маршрутах автобуса №39 будет действовать дополнительный график пассажироперевозок, автобусы будут перевозить болельщиков по сокращенной схеме движения до остановки «Городской пляж».
Кроме того, добраться до стадиона и вернуться обратно ростовчане и гости города смогут с помощью автобусов №8, 49, 65а и 75.
Отслеживать движение автобусов можно в сервисе Pikas Online по прямой ссылке.
Ранее главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин назвал матч с командой «Спартак» катастрофой.