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В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за непогоды с 24 ноября

В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за непогоды с 24 ноября

25 ноября 2023, 07:24
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за непогоды с 24 ноября
В Ростове жителей предупредили о действии режима повышенной готовности из-за снега, дождей, ветрового нагона воды и гололеда, об этом сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС.

По словам представителей администрации города, с пятницы, 24 ноября, 19.00 мск все службы перешли на режим повышенной готовности, который продлится до 12.00 мск 28 ноября. Причиной для введения режима стали неблагоприятные погодные условия.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток в Ростовской области ожидаются сильные дожди, мокрый снег и усиление ветра до 29 метров в секунду.

Это спровоцирует ветровой нагон воды на устьевом участке реки Дон и в Таганрогском заливе, из-за чего уровень воды в отдельных районах начнет повышаться до неблагоприятных отметок и выше.

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Спасатели предупреждают, что во время непогоды возможны перехлесты проводов и обрывы ЛЭП, падение деревьев, рекламных щитов и других неустойчивых конструкций, а потому горожан призывают сократить время прогулок на улице, не находиться рядом с легкими постройками во время ветра. Рыбаков просят также учитывать прогноз погоды и не выходить на воду. Водителей и пешеходов просят соблюдать правила ПДД и помнить о том, что на улицах будет возникать гололед, а потому очень важно соблюдать дистанцию и безопасную скорость движения.

В случае возникновения экстренных ситуаций дончан просят звонить по номеру 112.

Ранее ростовчанам рассказали, когда ждать резкое похолодание.

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