В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за непогоды с 24 ноября

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
По словам представителей администрации города, с пятницы, 24 ноября, 19.00 мск все службы перешли на режим повышенной готовности, который продлится до 12.00 мск 28 ноября. Причиной для введения режима стали неблагоприятные погодные условия.
По данным синоптиков, в ближайшие трое суток в Ростовской области ожидаются сильные дожди, мокрый снег и усиление ветра до 29 метров в секунду.
Это спровоцирует ветровой нагон воды на устьевом участке реки Дон и в Таганрогском заливе, из-за чего уровень воды в отдельных районах начнет повышаться до неблагоприятных отметок и выше.
Спасатели предупреждают, что во время непогоды возможны перехлесты проводов и обрывы ЛЭП, падение деревьев, рекламных щитов и других неустойчивых конструкций, а потому горожан призывают сократить время прогулок на улице, не находиться рядом с легкими постройками во время ветра. Рыбаков просят также учитывать прогноз погоды и не выходить на воду. Водителей и пешеходов просят соблюдать правила ПДД и помнить о том, что на улицах будет возникать гололед, а потому очень важно соблюдать дистанцию и безопасную скорость движения.
В случае возникновения экстренных ситуаций дончан просят звонить по номеру 112.
Ранее ростовчанам рассказали, когда ждать резкое похолодание.