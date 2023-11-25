В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за непогоды с 24 ноября

Спасатели предупреждают, что во время непогоды возможны перехлесты проводов и обрывы ЛЭП, падение деревьев, рекламных щитов и других неустойчивых конструкций, а потому горожан призывают сократить время прогулок на улице, не находиться рядом с легкими постройками во время ветра. Рыбаков просят также учитывать прогноз погоды и не выходить на воду. Водителей и пешеходов просят соблюдать правила ПДД и помнить о том, что на улицах будет возникать гололед, а потому очень важно соблюдать дистанцию и безопасную скорость движения.