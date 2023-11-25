В Ростове за ноябрь выпало в два раза больше месячной нормы осадков

В субботу, 25 ноября, портал «Погода и климат» со ссылкой на данные метеорологической станции, расположенной в Ростове-на-Дону, объявил, что на территории города с начала ноября выпало уже 118 миллиметров осадков при месячной норме 51 миллиметр. Это на 132% больше ноябрьской нормы, а сезон дождей еще не закончился. Только в ближайшие сутки на территории Ростова должно выпасть еще 19,7 миллиметра осадков.