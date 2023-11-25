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Published Сегодня, 14:17

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В Ростове за ноябрь выпало в два раза больше месячной нормы осадков

В Ростове за ноябрь выпало в два раза больше месячной нормы осадков

25 ноября 2023, 14:17
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове за ноябрь выпало в два раза больше месячной нормы осадков
В Ростове-на-Дону с начала ноября выпало 2,32 месячной нормы осадков, об этом сообщил справочно-информационный портал «Погода и климат».

В субботу, 25 ноября, портал «Погода и климат» со ссылкой на данные метеорологической станции, расположенной в Ростове-на-Дону, объявил, что на территории города с начала ноября выпало уже 118 миллиметров осадков при месячной норме 51 миллиметр. Это на 132% больше ноябрьской нормы, а сезон дождей еще не закончился. Только в ближайшие сутки на территории Ростова должно выпасть еще 19,7 миллиметра осадков.

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Кроме того, согласно данным метеостанции, синоптики зафиксировали отклонение от температурной нормы в ноябре на 4,1°. В этом году ноябрь был значительно теплее, и фактическая температура составила +7,7 градуса.

Ранее в Ростове из-за дождя вдвое выросли цены на такси.

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