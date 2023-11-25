В Ростове за ноябрь выпало в два раза больше месячной нормы осадков

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В субботу, 25 ноября, портал «Погода и климат» со ссылкой на данные метеорологической станции, расположенной в Ростове-на-Дону, объявил, что на территории города с начала ноября выпало уже 118 миллиметров осадков при месячной норме 51 миллиметр. Это на 132% больше ноябрьской нормы, а сезон дождей еще не закончился. Только в ближайшие сутки на территории Ростова должно выпасть еще 19,7 миллиметра осадков.
Кроме того, согласно данным метеостанции, синоптики зафиксировали отклонение от температурной нормы в ноябре на 4,1°. В этом году ноябрь был значительно теплее, и фактическая температура составила +7,7 градуса.
Ранее в Ростове из-за дождя вдвое выросли цены на такси.