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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за нагона воды в реке Дон

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за нагона воды в реке Дон

25 ноября 2023, 14:45
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за нагона воды в реке Дон

МЧС предупредили ростовчан о резком повышении уровня воды в реке Дон

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ветрового нагона воды в устье реки Дон, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В Росгидромете объявили, что с ночи на воскресенье, 26 ноября, и до вечера понедельника в Ростовской области ожидается резкое повышение уровня воды на устьевом участке реки Дон. Нагонные явления возникнут из-за усиления ветра, что спровоцирует подъем уровня воды выше неблагоприятных отметок у Азова, а также на участке реки Дон в Ростове и Аксае.

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Дончан просят проявить осторожность и в случае экстренных ситуаций звонить по номеру 112, 01 или 101, чтобы получить помощь спасателей.

Ранее в Ростове за месяц выпало в два раза больше месячной нормы осадков.

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