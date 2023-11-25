В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за нагона воды в реке Дон

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В Росгидромете объявили, что с ночи на воскресенье, 26 ноября, и до вечера понедельника в Ростовской области ожидается резкое повышение уровня воды на устьевом участке реки Дон. Нагонные явления возникнут из-за усиления ветра, что спровоцирует подъем уровня воды выше неблагоприятных отметок у Азова, а также на участке реки Дон в Ростове и Аксае.
Дончан просят проявить осторожность и в случае экстренных ситуаций звонить по номеру 112, 01 или 101, чтобы получить помощь спасателей.
Ранее в Ростове за месяц выпало в два раза больше месячной нормы осадков.