В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за нагона воды в реке Дон

В Росгидромете объявили, что с ночи на воскресенье, 26 ноября, и до вечера понедельника в Ростовской области ожидается резкое повышение уровня воды на устьевом участке реки Дон. Нагонные явления возникнут из-за усиления ветра, что спровоцирует подъем уровня воды выше неблагоприятных отметок у Азова, а также на участке реки Дон в Ростове и Аксае.