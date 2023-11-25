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Published Сегодня, 17:29

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В Ростовской области проиндексируют пособия на погребение на 4,5%

В Ростовской области проиндексируют пособия на погребение на 4,5%

25 ноября 2023, 17:29
Фото: 1MI
В Ростовской области проиндексируют пособия на погребение на 4,5%
В Ростовской области размер пособий на погребение собираются увеличить на 385 рублей, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Город N» со ссылкой на правительство Ростовской области объявил, что власти планируют проиндексировать размер пособий на погребение на 4,5% или 385 рублей в денежном эквиваленте. Таким образом размер пособий увеличится с 8,55 до 8,93 тысячи рублей.

Индексация необходима из-за ежегодной инфляции, в настоящий момент, согласно данным официальной статистики, показатели инфляции в Ростовской области зафиксировались на отметке 5,36%.

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Обращаем внимание, что для получения пособия на погребение дончанам необходимо подать справку о смерти. Выплата пособия осуществляется органом соцзащиты населения или территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Заявление о получении пособия на погребение необходимо подать не позднее шести месяцев с даты со дня смерти усопшего.

Ранее вдова из Ростова пожаловалась, что пособие на погребение ее мужа составило всего 5,2 тысячи рублей.

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