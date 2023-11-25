В Ростовской области проиндексируют пособия на погребение на 4,5%

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Портал «Город N» со ссылкой на правительство Ростовской области объявил, что власти планируют проиндексировать размер пособий на погребение на 4,5% или 385 рублей в денежном эквиваленте. Таким образом размер пособий увеличится с 8,55 до 8,93 тысячи рублей.
Индексация необходима из-за ежегодной инфляции, в настоящий момент, согласно данным официальной статистики, показатели инфляции в Ростовской области зафиксировались на отметке 5,36%.
Обращаем внимание, что для получения пособия на погребение дончанам необходимо подать справку о смерти. Выплата пособия осуществляется органом соцзащиты населения или территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Заявление о получении пособия на погребение необходимо подать не позднее шести месяцев с даты со дня смерти усопшего.
Ранее вдова из Ростова пожаловалась, что пособие на погребение ее мужа составило всего 5,2 тысячи рублей.