В Ростовской области проиндексируют пособия на погребение на 4,5%

Обращаем внимание, что для получения пособия на погребение дончанам необходимо подать справку о смерти. Выплата пособия осуществляется органом соцзащиты населения или территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Заявление о получении пособия на погребение необходимо подать не позднее шести месяцев с даты со дня смерти усопшего.