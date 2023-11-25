В Ростовской области задержали подростка, подрабатывающего «закладчиком»

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В ведомстве рассказали, что в настоящий момент одной из самых серьезных проблем остается участие подростков в преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Все чаще детей соблазняют легкими деньгами и вербуют с помощью соцсетей и мессенджеров, убеждая их, что правоохранители не смогут выявить незаконную деятельность.
В субботу, 25 ноября, стало известно, что следственный отдел по Пролетарскому району Ростова возбудил уголовное дело против 17-летнего юноши, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный с использованием Интернета, в крупном размере.
Следователи выяснили, что подросток получил с помощью мессенджера информацию о том, где находятся пакеты с запрещенными веществами, чтобы в дальнейшем передать их неопределенному кругу лиц.
«При попытке сбыть наркотические средства несовершеннолетний был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сказано в сообщении.
Если вина подростка будет доказана, ему грозит наказание от штрафа до лишения свободы сроком до 10 лет с отбытием срока в воспитательной колонии.
Ранее житель Батайска оказался в числе пострадавших от отравления наркотиками.