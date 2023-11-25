В Ростовской области задержали подростка, подрабатывающего «закладчиком»

В ведомстве рассказали, что в настоящий момент одной из самых серьезных проблем остается участие подростков в преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Все чаще детей соблазняют легкими деньгами и вербуют с помощью соцсетей и мессенджеров, убеждая их, что правоохранители не смогут выявить незаконную деятельность.