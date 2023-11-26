Автобус в Ростове переехал инвалида в коляске и его сопровождающего

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
На проспекте Сельмаш в Ростове автобус №40 сбил двух человек. Один из них — человек в инвалидной коляске, другой — его сопровождающий.
На место прибыла скорая помощь. Очевидцы сообщают, что окно автобуса разбито вдребезги. Одного из пострадавших уже госпитализировали.
По словам свидетелей, сопровождающий сам прыгнул под автобус и потянул за собой инвалида на коляске.
В ГИБДД и полиции официальными подробностями инцидента пока не делились. Информация уточняется.
Ранее в Ростове водитель протаранил два автомобиля во время побега от полиции.