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Published Сегодня, 17:46

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Updated Сегодня, 17:47

Автобус в Ростове переехал инвалида в коляске и его сопровождающего

Автобус в Ростове переехал инвалида в коляске и его сопровождающего

26 ноября 2023, 17:46
Фото: pxhere.com
Автобус в Ростове переехал инвалида в коляске и его сопровождающего
На Сельмаше в Ростове автобус №40 переехал двух человек, один из которых — инвалид в коляске, сообщают в социальных сетях очевидцы.

На проспекте Сельмаш в Ростове автобус №40 сбил двух человек. Один из них — человек в инвалидной коляске, другой — его сопровождающий.

На место прибыла скорая помощь. Очевидцы сообщают, что окно автобуса разбито вдребезги. Одного из пострадавших уже госпитализировали.

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По словам свидетелей, сопровождающий сам прыгнул под автобус и потянул за собой инвалида на коляске.

В ГИБДД и полиции официальными подробностями инцидента пока не делились. Информация уточняется.

Ранее в Ростове водитель протаранил два автомобиля во время побега от полиции.

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