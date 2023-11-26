«Были священники, которые сегодня святые»: Нахичевань-на-Дону как духовный центр

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:18
Вообще, надо сказать, что до начала двадцатого века Нахичевань-на-Дону была духовным центром не только донских армян. Этот город был духовным центром для всех армян Российской империи. В Нахичевани существовала армянская духовная семинария.
Здание семинарии сохранилось до наших дней, является объектом культурного наследия регионального значения (площадь Базарная, ½, 26-я линия, литер А).
Как пишет О. Х. Халпахчьян в книге «Архитектура Нахичевани-на-Дону», в 1875 году в этом доме открыли духовное училище, а в 1881-м − семинарию.
Несомненно, самым известным учеником Нахичеванской духовной семинарии был Католикос всех армян Геворг VI.
Будущий Католикос всех армян Геворг VI родился в Нахичевани-на-Дону 2 декабря 1868 года в небогатой семье. В десятилетнем возрасте он поступил в духовную семинарию в Нахичевани. Затем учился в семинарии в Эчмиадзине (Армения). Проходил обучение в Лейпциге, там окончил еще и местную консерваторию. В 1894 году вернулся в Эчмиадзин, работал учителем музыки в духовной семинарии. В 1913 году Католикосом всех армян Геворгом V рукоположен в архимандриты. Во время Первой мировой войны и геноцида армян в Османской Турции в 1915 году принимал активное участие в оказании помощи армянским беженцам.
В июне 1945 года Католикосом всех армян был избран Геворг VI (Чорекчян). Безусловно, Геворг VI был выдающейся личностью. Он помогал массовой репатриации армян (то есть возвращению) в Армению.
В Нахичевани было возведено три русских православных храма − Софийская церковь, церковь во имя Святого Александра Невского и церковь во имя Святой царицы Александры. Кстати, из трех русских православных церквей до наших дней сохранилась лишь Александрийская церковь (улица Ченцова, 3).
Очень многое для развития и процветания русской колонии в Нахичевани-на-Дону сделал нахичеванский голова Минас Ильич Балабанов. Именно при Балабанове была построена красивая русская православная церковь Святого Александра Невского в центре Нахичевани. Располагался храм на Полицейской площади (ныне площадь Толстого) на углу со 2-й Соборной улицей (ныне Ереванская).
Известный ростовский краевед и писатель Владимир Сергеевич Сидоров считал, что «Ростов−Нахичевань − феномен мировой культуры». Он, в частности, писал так: «Надо сказать, что мудрые ростовцы и нахичеванцы еще до революции создали благоприятную среду для культурного, социального, экономического, политического взаимопроникновения друг в друга Ростова и Нахичевани. Происходила, выражаясь языком физики, некая диффузия. Даже русские из Нахичевани отличались от русских из Ростова. Нахичеванцы же активно внедрялись в Ростов. Как в этой связи не вспомнить Чалхушьяна, Дерижанова, Балабанова, других, сыгравших в истории Ростова заметную роль. Доходило до того, что, живя в Нахичевани, некоторые из них становились гласными Ростовской городской думы. А как не вспомнить знаменитый гайрабетовский театр? Карп Гайрабетов был нахичеванским головой, другом известного нахичеванского литератора Микаэла Налбандяна. В то же время в соседнем Ростове он становится совладельцем театра, сыгравшего одну из ключевых ролей в развитии донского театрального дела. Кстати, театр этот находился на том месте, где ныне размещается ростовская мэрия». (Газета «Нахичевань-на-Дону». 29 декабря 2000 года)
Сегодня мало кто помнит, но на территории Ростово-Нахичеванской межи (ныне Театральная площадь) располагалось две церкви − армянская Святого Георгия, она находилась ниже здания Управления Северо-Кавказской железной дороги (ранее это было здание Управления Владикавказской железной дороги) и от нее шла Георгиевская улица (ныне Закруткина), и русская православная Софиевская церковь. Эта церковь была сооружена практически вне жилых кварталов Нахичевани, западнее Верхне-Нольной линии. Церковь располагалась напротив улицы, которая впоследствии получила название Софийской. Ныне это улица 1 Мая. Или Первомайская, как мы ее называем. Рядом с церковью было построено одноэтажное здание русской церковно-приходской школы.
Как я уже писал, из трех русских православных нахичеванских храмов до наших дней сохранилась только Александрийская церковь (улица Ченцова, 3). Церковь во имя Святой царицы Александры была кладбищенской. В ней отпевали православных христиан. Поэтому эта церковь в отличие от других величественных храмов Нахичевани была небольшой.
В Нахичевани жил священник, которого при жизни называли прозорливым, сейчас почитают как святого. Речь об отце Иоанне Домовском.
Отец Иоанн Домовский преподавал Закон Божий до 1918 года в нахичеванской Екатерининской женской гимназии. Но основной его деятельностью было служение в храме.
По воспоминаниям известного нахичеванского врача Е. Н. Сахаджиевой, к русскому храму Александра Невского вела широкая пологая лестница. Перед храмом был фонтан, по его углам росли густые липы, издававшие во время цветения чудесный аромат. Уже после смерти отца Иоанна Домовского храм был взорван.
Надо сказать, что еще при жизни отца Иоанна Домовского называли «старец». Работая с ростовским краеведом Оксаной Александровной Мордовиной над книгой «Всему городу голова. Минас Балабанов», я узнал о том, что отец Иоанн Домовский проживал в Нахичевани-на-Дону на улице 2-й Георгиевской, 16 (ныне Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 20).
В книге «Всему городу голова. Минас Балабанов», в которой рассказывается о жизни выдающегося нахичеванского головы, мы опубликовали выдержки из записей Епархиальной книги Екатеринославской епархии за 1914 год:
«Александро-Невская церковь − каменная, устроена и освящена в 1897 году. Двухпрестольная. Второй престол освящен во имя святой праведной Анны − матери Пресвятой Богородицы. Прихожан: 1336 мужского пола и 1346 женского пола. Церковной земли нет. Причт: 2 священника (в 1897 году один из них − Михаил Шумов) и 2 псаломщика. Настоятель: протоиерей Иоанн Алексеев Домовский − 74 года. Окончил Духовную семинарию. Священник с 1866 года. Орден Анны 2-й степени с 1910 года. Адрес храма: Нахичеван на Дону».
Существует много свидетельств о чудесных исцелениях людей, которые происходили после молитв отца Иоанна.
Рассказывают, что когда отец Иоанн был вынужден покинуть Александро-Невский храм, то он служил у себя дома. И вот как-то батюшку вызвали на допрос. На допросе священник сказал следователю, чтобы он срочно шел домой, иначе его семья погибнет. Следователь поверил священнику и бросился домой. Прибежав к своему дому, он увидел его в огне. Буквально в последнюю минуту до обрушения крыши он успел вынести из огня жену и детей.
Говорят, что батюшка Иоанн заранее знал о своей кончине. Первый раз отца Иоанна похоронили на Софиевском кладбище, в склепе Александровской часовни. Когда Софиевское кладбище закрыли, отца Иоанна перезахоронили на Армянском кладбище.
А 9 сентября 2021 года состоялось перенесение останков протоиерея Иоанна Домовского. На официальном сайте Ростовской-на-Дону епархии «Дон православный» написано, что «честные останки праведника были возвращены в церковную ограду и отныне покоятся при Александринском храме города Ростова-на-Дону».
В последние годы существования русской православной Софиевской церкви в Нахичевани в ней служил будущий митрополит Зиновий (Мажуга). Интересно, что митрополит Зиновий в 2009 году был канонизирован как местночтимый святой Священным синодом Украинской православной церкви Московского патриархата. То есть канонической церковью. На это специально обращаю внимание, учитывая, что на Украине произошел церковный раскол.
Митрополит Зиновий (в миру Захария Иоакимович Мажуга) родился в 1896 году в городе Глухове в семье рабочего. Был отдан в дом трудолюбия при Глинской пустыни. Там он окончил приходскую школу.
Во время Первой мировой войны был призван в армию. Там он сильно заболел. В 1921 году принял монашество с именем Зиновий. Служил в Абхазии, в Сухуме. Потом, по данным Википедии и сайта «Древо. Открытая православная энциклопедия», продолжил службу в церкви Святой Софии в Нахичевани.
Через некоторое время после закрытия церкви отец Зиновий был арестован и сослан в ссылку в Среднюю Азию. Затем был отправлен на Урал.
Потом уехал в Грузию. Служил в Тбилиси, в Мцхете. Затем в Армении (село Кирово), в Батуми (Аджария).
В пятидесятые годы минувшего столетия отец Зиновий вернулся в Тбилиси, был назначен настоятелем Александро-Невского храма, стал членом Священного синода Грузинской православной церкви. В 1972 году был возведен в сан митрополита.
Среди духовных чад митрополита Зиновия был будущий патриарх Грузии Илия II, которого он постриг в монашество. Духовным чадом митрополита был архимандрит Модест (Потапов), который возродил два монастыря и был наместником Свято-Иверского женского монастыря в Ростове-на-Дону и Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря.
Скончался митрополит Зиновий 8 марта 1985 года. Отпевание по монашескому чину совершил католикос-патриарх Илия II. Погребен у северной стены церкви Александра Невского в Тбилиси.
В Нахичевани было еще одно место, которое почиталось, да и сегодня почитается донскими армянами, как главная святыня края − это монастырь Сурб Хач (Святой Крест).
Датой основания армянского монастыря считается 1783 год. Известный историк В. Б. Бархударян в монографии «История армянской колонии Новая Нахичевань» писал: «Сурб Хач со дня основания (9 сентября 1783 года) и до 20-х годов XX столетия был одним из очагов культуры армянского народа, центром культуры армян Дона, новонахичеванцев».
В 1792 году был построен собор армянского монастыря Сурб Хач. В том же году монастырь освятил один из основателей Нор Нахичевана, архиепископ Иосиф Аргутинский. Им же при монастыре была основана и первая на юге России типография.
Вообще, в Сурб Хаче хранились уникальные книги и рукописи. Самой известной святыней монастыря является хачкар (камень-крест) IV−VI веков.
А еще армянский монастырь славился своими настоятелями. Среди них было немало ярких и духовных личностей. В этой связи нельзя не вспомнить Арутюна Аламдаряна. Сегодня возле храма Сурб Хач вы можете увидеть ухоженную могилу этого священника.
Аламдарян сам был прекрасным поэтом, переводчиком. Историки считают его настоящим просветителем Нахичевани! Более того, Аламдарян − первый армянский поэт-романтик. А еще он автор первого русско-армянского словаря.
Яркой личностью в истории Нахичевани-на-Дону был настоятель монастыря Сурб Хач отец Ваган Тер-Григорян.
По данным сайта «Хайазг», Тер-Григорян был также членом Синода Армянской апостольской церкви. Возле монастыря отец Ваган построил дороги, а также знаменитый мост. Под председательством настоятеля монастыря Тер-Григоряна был создан попечительский совет монастыря, в который входили знаменитые личности Нахичевани.
Как писал известный общественный деятель Нахичевани, гласный городской Думы Г. Х. Чалхушьян, «ни один настоятель не приобрел столько уважения, столько симпатии, как покойный отец Ваган».
Я привел лишь несколько примеров того, почему Нахичевань-на-Дону можно было считать духовным центром юга России дореволюционного времени.
А вообще на эту тему можно написать целую книгу. Надеюсь, что со временем она непременно появится. Ведь история Нахичевани − это не только история Нахичеванского базара. Хотя и он сыграл огромную роль в истории города. Но это уже тема для другого обстоятельного, не менее интересного разговора.
Георгий Багдыков