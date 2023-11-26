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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Огромный беспилотник нашли в поле рядом с Каменском Ростовской области

Двухметровый беспилотник нашли в поле рядом с Каменском Ростовской области

26 ноября 2023, 11:24
Фото: 1MI
Огромный беспилотник нашли в поле рядом с Каменском Ростовской области
БПЛА самолетного типа нашли в поле неподалеку с Каменском-Шахтинским Ростовской области, пишет Telegram-канал «Че по Ростову?».
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СВО

25 ноября утром в двух с половиной километрах от Каменска-Шахтинского в Ростовской области местные жители нашли беспилотник. Дрон самолетного типа лежал в сельскохозяйственных угодьях. Его размер составлял примерно два на два метра.

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На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пограничного управления ФСБ, полиции и министерства обороны. Они выставили оцепление и изъяли беспилотник.

Официальных подробностей инцидента пока не поступало.

Информация уточняется.

Напомним, сегодня утром над Азовским морем система ПВО сбила две украинские ракеты.

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