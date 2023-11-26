Двухметровый беспилотник нашли в поле рядом с Каменском Ростовской области

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
25 ноября утром в двух с половиной километрах от Каменска-Шахтинского в Ростовской области местные жители нашли беспилотник. Дрон самолетного типа лежал в сельскохозяйственных угодьях. Его размер составлял примерно два на два метра.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пограничного управления ФСБ, полиции и министерства обороны. Они выставили оцепление и изъяли беспилотник.
Официальных подробностей инцидента пока не поступало.
Информация уточняется.
Напомним, сегодня утром над Азовским морем система ПВО сбила две украинские ракеты.