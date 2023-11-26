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ФК "Ростов" смог обыграть "Пари НН" благодаря пенальти Осипенко

ФК «Ростов» смог обыграть «Пари НН» благодаря пенальти Осипенко

26 ноября 2023, 18:24
Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
ФК "Ростов" смог обыграть "Пари НН" благодаря пенальти Осипенко
ФК «Ростов» завершил матч с «Пари НН» с победным счетом 1:0, игра состоялась на «Ростов Арене».

Сегодня на «Ростов Арене» состоялся матч между футбольными клубами «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». Игра завершилась победой ростовчан при счете 1:0.

Победный гол в копилку желто-синих принес успешно реализованный Максимом Осипенко пенальти на 61-й минуте матча. Игра состоялась в День матери, а потому именно ей посвятил свой гол футболист.

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В турнирной таблице РПЛ «Ростов» остается на 11-й строчке. Следующий матч ростовчане проведут 3 декабря с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ФК «Ростов» выделил больше двух миллионов рублей на банкет для VIP-болельщиков.

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