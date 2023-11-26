ФК «Ростов» смог обыграть «Пари НН» благодаря пенальти Осипенко

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Сегодня на «Ростов Арене» состоялся матч между футбольными клубами «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». Игра завершилась победой ростовчан при счете 1:0.
Победный гол в копилку желто-синих принес успешно реализованный Максимом Осипенко пенальти на 61-й минуте матча. Игра состоялась в День матери, а потому именно ей посвятил свой гол футболист.
В турнирной таблице РПЛ «Ростов» остается на 11-й строчке. Следующий матч ростовчане проведут 3 декабря с ЦСКА.
Ранее сообщалось, что ФК «Ростов» выделил больше двух миллионов рублей на банкет для VIP-болельщиков.