ФК «Ростов» выделил больше 2 млн рублей на банкет для VIP-болельщиков

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Футбольный клуб «Ростов» заключил этой осенью договор на обслуживание зон для VIP-болельщиков во время матча с «Уралом». На это клуб потратил 2,1 миллиона рублей.
Речь идет об обслуживании болельщиков в зонах VIP, VIP1, VIP2 и скайбоксах. Обычно посетителям этих зон во время матча предлагают банкет с изысканной кухней, дорогой алкоголь и гарантированное место на парковке. Однако в документах закупок клуб не уточнял, как именно распределил 2,1 миллиона рублей.
Напомним, сегодня ФК «Ростов» на домашнем поле играет с «Пари Нижний Новгород».