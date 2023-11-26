ФК «Ростов» выделил больше 2 млн рублей на банкет для VIP-болельщиков

Речь идет об обслуживании болельщиков в зонах VIP, VIP1, VIP2 и скайбоксах. Обычно посетителям этих зон во время матча предлагают банкет с изысканной кухней, дорогой алкоголь и гарантированное место на парковке. Однако в документах закупок клуб не уточнял, как именно распределил 2,1 миллиона рублей.