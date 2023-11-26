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ФК "Ростов" выделил больше 2 млн руб на банкет для VIP-болельщиков

ФК «Ростов» выделил больше 2 млн рублей на банкет для VIP-болельщиков

26 ноября 2023, 16:44
Фото: 1MI
ФК "Ростов" выделил больше 2 млн руб на банкет для VIP-болельщиков
Футбольный клуб «Ростов» потратил больше двух миллионов рублей на банкет для VIP-болельщиков, следует из документов на портале госзакупок.

Футбольный клуб «Ростов» заключил этой осенью договор на обслуживание зон для VIP-болельщиков во время матча с «Уралом». На это клуб потратил 2,1 миллиона рублей.

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Речь идет об обслуживании болельщиков в зонах VIP, VIP1, VIP2 и скайбоксах. Обычно посетителям этих зон во время матча предлагают банкет с изысканной кухней, дорогой алкоголь и гарантированное место на парковке. Однако в документах закупок клуб не уточнял, как именно распределил 2,1 миллиона рублей.

Напомним, сегодня ФК «Ростов» на домашнем поле играет с «Пари Нижний Новгород».

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