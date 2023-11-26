Глава Минздрава заявил о нехватке более 4 тысяч врачей в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев признал острый дефицит медиков. В регионе сейчас не хватает 1,5 тысячи врачей и 2,5 тысячи специалистов среднего медицинского персонала.
Как область будет бороться с дефицитом медиков, Кобзев не сказал. Он лишь заявил, что федеральные власти охарактеризовали усилия региона по привлечению врачей как «достаточные».
«В рамках 2023 года в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий выделен 81 миллиард рублей. На выполнение самой программы было предусмотрено 64 миллиарда рублей. В сравнении с 2022 годом рост объема финансирования составляет 10%», — разъяснил Кобзев.
Напомним, в этом году поднялись цены на обучение в медицинском институте Ростова. Его студенты рассказали RostovGazeta, что теперь получение образования врача станет для многих еще более недоступным.