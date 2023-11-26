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Глава Минздрава заявил о нехватке более 4 тысяч врачей в Ростовской области

Глава Минздрава заявил о нехватке более 4 тысяч врачей в Ростовской области

26 ноября 2023, 12:56
Фото: 1MI
Глава Минздрава заявил о нехватке более 4 тысяч врачей в Ростовской области
В Ростовской области не хватает 1,5 тысячи врачей и 2,5 тысячи специалистов среднего медицинского персонала, заявил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев в эфире передачи «Взлетная полоса».

Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев признал острый дефицит медиков. В регионе сейчас не хватает 1,5 тысячи врачей и 2,5 тысячи специалистов среднего медицинского персонала.

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Как область будет бороться с дефицитом медиков, Кобзев не сказал. Он лишь заявил, что федеральные власти охарактеризовали усилия региона по привлечению врачей как «достаточные».

«В рамках 2023 года в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий выделен 81 миллиард рублей. На выполнение самой программы было предусмотрено 64 миллиарда рублей. В сравнении с 2022 годом рост объема финансирования составляет 10%», — разъяснил Кобзев.

Напомним, в этом году поднялись цены на обучение в медицинском институте Ростова. Его студенты рассказали RostovGazeta, что теперь получение образования врача станет для многих еще более недоступным.

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