Говядина подорожает еще на 10% в Ростовской области из-за Нового года

«Сейчас мы пришли к тому, что производство говядины — единственная отрасль, которая так и не смогла закрыть или хотя бы сколько-нибудь серьезно сократить потребность в импорте. Мы до сих пор завозим от 280 до 320 тыс. тонн импортной говядины в год, что составляет не менее 20% от общего объема производства», — приводит слова Костюка «Парламентская газета».



Напомним, согласно последним данным Ростовстата, килограмм говядины в Ростовской области стоит в районе 500 рублей.