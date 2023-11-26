Говядина подорожает еще на 10% в Ростовской области из-за Нового года

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк предупредил о подорожании говядины в преддверии Нового года. Мясо коров и бычков поднимется в цене на 7-10%.
Костюк объяснил, что говядина всегда считалась дорогим мясом из-за сложностей в производстве. Также в стране с 2010 года стабильно сокращается поголовье рогатого скота, а потому мясо становится дефицитным.
«Сейчас мы пришли к тому, что производство говядины — единственная отрасль, которая так и не смогла закрыть или хотя бы сколько-нибудь серьезно сократить потребность в импорте. Мы до сих пор завозим от 280 до 320 тыс. тонн импортной говядины в год, что составляет не менее 20% от общего объема производства», — приводит слова Костюка «Парламентская газета».
Напомним, согласно последним данным Ростовстата, килограмм говядины в Ростовской области стоит в районе 500 рублей.