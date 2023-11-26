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Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Главные новости Ростовской области с 20 по 26 ноября.

Итоги недели: Ростовскую область атакуют беспилотники, пока власти запрещают салюты

26 ноября 2023, 15:42
Фото: Midjourney
Главные новости Ростовской области с 20 по 26 ноября.
В Ростовской области временно запретили фейерверки, тем временем регион пытаются атаковать беспилотниками, а в Ростове власти подняли стоимость проезда в общественном транспорте.

Без салютов на Новый год

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе вводится запрет на использование пиротехники. Он будет действовать, как минимум, три месяца — с 1 декабря 2023 года до 1 марта 2024 года.

Тема ограничения пользования пиротехникой являлась дискуссионной с начала СВО. Жителей региона пугал грохот салютов, напоминающий работу ПВО. Производители и продавцы фейерверков при этом просили не вводить запрет на запуск салютов, обращая внимание на колоссальные убытки, которые может понести их бизнес в случае подобного ограничения.

Однако в конечном итоге власти региона решили пойти на частичный запрет пиротехники. Вероятно, это связано с участившимися случаями работы ПВО в Ростовской области.

Фейерверка не будет: в Ростовской области запретили использовать пиротехнику
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Новые тарифы на проезд

Администрация Ростова объявила о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 25 ноября.

Теперь за пользованием автобусом горожанам придется отдать 39 рублей наличными и 36 рублей при оплате картой. Выгодней всего будет расплатиться транспортной картой, по ней проезд обойдется в 34 рубля.

Такую же сумму, вне зависимости от способа оплаты, теперь придется отдать за пользование троллейбусом или трамваем.

Власти уточнили, что скидки на проезд для льготных категорий граждан, включая школьников и пенсионеров, сохранятся и составят 50% от стоимости проезда.

Власти Ростова официально сообщили о подорожании проезда с 25 ноября
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Атаки дронов и ракет

Ростовскую область на этой неделе взволновали сразу несколько новостей, связанных с атакой беспилотников и ракет.

Во вторник, 21 ноября, дрон самолетного типа был сбит над Ростовской областью силами ПВО. Он хотел атаковать наземные цели. В Минобороны эту атаку ВСУ назвали террористической.

Утром субботы, 25 ноября, неподалеку от Каменска-Шахтинского местные жители нашли обломки БПЛА самолетного типа. Они валялись в поле. На место вызвали сотрудников ФСБ и Минобороны. Они оцепили территорию и изъяли беспилотник. Официального подтверждения происшествия не было, информация уточняется.

Сегодня утром в Минобороны сообщили о ликвидации в воздухе над акваторией Азовского моря двух украинских переоборудованных ракет С-200. Они целились в объекты на территории РФ. Эту атаку в военном ведомстве тоже назвали террористической.

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