Итоги недели: Ростовскую область атакуют беспилотники, пока власти запрещают салюты

Тема ограничения пользования пиротехникой являлась дискуссионной с начала СВО. Жителей региона пугал грохот салютов, напоминающий работу ПВО. Производители и продавцы фейерверков при этом просили не вводить запрет на запуск салютов, обращая внимание на колоссальные убытки, которые может понести их бизнес в случае подобного ограничения.