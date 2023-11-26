Из-за спора: монтажник-высотник перерезал страховочный трос напарнику в Ростове

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Трагический инцидент произошел в Ростове на Космонавтов. Там во время ремонта фасада многоэтажки вспыхнул конфликт между двумя монтажниками-высотниками. Мужчины стали спорить из-за обязанностей друг друга. Вскоре они перешли на личности. Один из монтажников схватил ножницы и перерезал страховочный трос напарника.
Мужчина рухнул с высоты в 15 метров и чудом выжил. Скорую помощь ему вызвали прохожие. Монтажнику уже провели несколько операций, однако его состояние все еще оценивается как тяжелое.
Расследование инцидента начали правоохранительные органы. Подробностями со СМИ они пока не делились.
Ранее каменщик без снаряжения погиб, сорвавшись с 4 этажа в Ростове.