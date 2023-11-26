Из-за спора: монтажник-высотник перерезал страховочный трос напарнику в Ростове

Трагический инцидент произошел в Ростове на Космонавтов. Там во время ремонта фасада многоэтажки вспыхнул конфликт между двумя монтажниками-высотниками. Мужчины стали спорить из-за обязанностей друг друга. Вскоре они перешли на личности. Один из монтажников схватил ножницы и перерезал страховочный трос напарника.