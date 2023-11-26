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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Кетчуп и майонез подорожали до 60% в Ростовской области в 2023 году

Кетчуп и майонез подорожали до 60% в Ростовской области в 2023 году

26 ноября 2023, 13:37
Фото: 1MI
Кетчуп и майонез подорожали до 60% в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области за год значительно подорожали кетчуп и майонез, следует из данных портала «Продажи.РФ», предоставленных корреспонденту RostovGazeta.

За год в Ростовской области значительно подорожали кетчуп и майонез. Цена на два главных соуса в стране выросла в несколько раз.

Так, на 61% подорожал кетчуп Heinz. На 32% поднялся в стоимости кетчуп от Astoria, а на 17% — от Calve. «Махеевъ» и «Слобода» подорожали на 21% и 22% соответственно.

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Среди майонезов больше других подорожал «Московский провансаль» — на 669%. Майонез от фирмы «Махеевъ» поднялся в цене на 42%. Популярные майонезы от брендов «Ряба» и «Слобода» стали дороже на 28% и 33% соответственно.

Ранее сообщалось, что мука в Ростовской области подорожала в три раза в 2023 году.

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