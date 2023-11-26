Кетчуп и майонез подорожали до 60% в Ростовской области в 2023 году

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
За год в Ростовской области значительно подорожали кетчуп и майонез. Цена на два главных соуса в стране выросла в несколько раз.
Так, на 61% подорожал кетчуп Heinz. На 32% поднялся в стоимости кетчуп от Astoria, а на 17% — от Calve. «Махеевъ» и «Слобода» подорожали на 21% и 22% соответственно.
Среди майонезов больше других подорожал «Московский провансаль» — на 669%. Майонез от фирмы «Махеевъ» поднялся в цене на 42%. Популярные майонезы от брендов «Ряба» и «Слобода» стали дороже на 28% и 33% соответственно.
Ранее сообщалось, что мука в Ростовской области подорожала в три раза в 2023 году.