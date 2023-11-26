Лже-полицейские угрозами заставили жителя Ростовской области отдать 1 млн руб

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Жителю Егорлыкского района поступил звонок с неизвестного номера. На другом конце провода сообщили, что беспокоят его из полиции. Правоохранительные органы сообщили местному жителю, что преступники якобы завладели его персональными данными и хотят взять на его имя кредит.
За этим вызовом последовал звонок из банка. Там мужчине сказали, что он обязан помочь задержать мошенников, укравших его персональные данные. Для этого он должен сам взять кредит в один миллион рублей и перевести их на безопасный счет.
Угрозы со стороны лже-полицейских и давление от лже-сотрудников банка возымели эффект. Местный житель оформил кредит и перевел аферистам один миллион рублей.
Сейчас поиском мошенников занимаются реальные сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мошенники атаковали жителей Шахт сообщениями от главы администрации.