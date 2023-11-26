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Published Сегодня, 09:46

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Updated Сегодня, 09:48

Две украинские ракеты сбила ПВО над Азовским морем 26 ноября

Минобороны сообщило об уничтожении двух ракет над Азовским морем 26 ноября

26 ноября 2023, 09:46
Фото: wikipedia.org
Две украинские ракеты сбила ПВО над Азовским морем 26 ноября
Силы ПВО сегодня утром уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем, сообщили в министерстве обороны России.
Сюжет
СВО

Сегодня около 11.00 ВСУ пыталась атаковать объекты на территории РФ. Для этого украинская армия использовала две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200.

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Российские силы ПВО сбили эти ракеты в воздухе над акваторией Азовского моря. Попытку атаки со стороны ВСУ в Минобороны охарактеризовали как «террористическую».

Других подробностей об инциденте пока не поступало.

Ранее в Ростове рассказали, как распознать фейки украинских спецслужб.

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#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Спецоперация#ВСУ#СВО#Азовское море#Работа ПВО#Атака ВСУ#Минобороны#Происшествия
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