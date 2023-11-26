Минобороны сообщило об уничтожении двух ракет над Азовским морем 26 ноября

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Сегодня около 11.00 ВСУ пыталась атаковать объекты на территории РФ. Для этого украинская армия использовала две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200.
Российские силы ПВО сбили эти ракеты в воздухе над акваторией Азовского моря. Попытку атаки со стороны ВСУ в Минобороны охарактеризовали как «террористическую».
Других подробностей об инциденте пока не поступало.
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