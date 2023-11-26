Мощный шторм накроет Ростовскую область 27 ноября

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Ростовской области 27 ноября. Регион накроет мощный шторм, сопровождаемый ливнем и усилением ветра. Из-за этого в устье реки Дон значительно повысится уровень воды. В районе Азова вода не только достигнет, но и превысит опасные отметки.