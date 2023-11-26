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Мощный шторм накроет Ростовскую область 27 ноября

Мощный шторм накроет Ростовскую область 27 ноября

26 ноября 2023, 09:07
Фото: pxhere.com
Мощный шторм накроет Ростовскую область 27 ноября
Уровень воды в реке Дон и на побережье Таганрогского залива поднимется до опасных отметок, сообщили в МЧС Ростовской области.

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Ростовской области 27 ноября. Регион накроет мощный шторм, сопровождаемый ливнем и усилением ветра. Из-за этого в устье реки Дон значительно повысится уровень воды. В районе Азова вода не только достигнет, но и превысит опасные отметки.

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Также бушевать стихия будет и в Таганрогском заливе. Там прогнозируют ветровой нагон, из-за чего уровень воды превысит опасные отметки.

Ранее сообщалось, что в Ростове за ноябрь выпало в два раза больше месячной нормы осадков.

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