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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Мука в Ростовской области подорожала в три раза в 2023 году

Мука в Ростовской области подорожала в три раза в 2023 году

26 ноября 2023, 12:04
Фото: 1MI
Мука в Ростовской области подорожала в три раза в 2023 году
В Ростовской области за год значительно поднялась в цене мука, следует из отчета портала «Продажи.РФ», предоставленном корреспонденту RostovGazeta.

Цены на муку взлетели в Ростовской области в 2023 году. Инфляция ударила почти по всем производителям.

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Так, значительней всего поднялась в цене мука «От мельника». Она подорожала на 673%. На 108% прибавила в стоимости мука «Алейка». Мука от бренда «Черный хлеб» стала дороже на 29%, а мука «Белоснежная» — на 17%. Меньше других поднялась в цене мука Garnec. Она стала дороже лишь на 8%.

Подешевела только мука от бренда «Пышечка», да и то всего лишь на 1%.

Ранее сообщалось, что говядина в Ростовской области подорожала до 500 рублей за килограмм.

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