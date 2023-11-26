Мука в Ростовской области подорожала в три раза в 2023 году

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Цены на муку взлетели в Ростовской области в 2023 году. Инфляция ударила почти по всем производителям.
Так, значительней всего поднялась в цене мука «От мельника». Она подорожала на 673%. На 108% прибавила в стоимости мука «Алейка». Мука от бренда «Черный хлеб» стала дороже на 29%, а мука «Белоснежная» — на 17%. Меньше других поднялась в цене мука Garnec. Она стала дороже лишь на 8%.
Подешевела только мука от бренда «Пышечка», да и то всего лишь на 1%.
Ранее сообщалось, что говядина в Ростовской области подорожала до 500 рублей за килограмм.