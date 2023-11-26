Под окнами дома в жилом комплексе в Ростове нашли тело молодой девушки

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Трагедия произошла утром в воскресенье, 26 ноября, пишут в телеграм-канале «Нахичевань Ростов-на-Дону». В сообщении говорится, что девушка выпала из окна квартиры на 20 этаже.
Очевидцы также сообщают, что девушка получила травмы не совместимые с жизнью. Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее стало известно, что на улице Творческой в Ростове из окна высотки выпал подросток. Прохожие обнаружили тело 16-летнего парня у дома. Юноша, предположительно, выпал с седьмого этажа. По факту произошедшего проводится проверка.