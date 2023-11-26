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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Из окна 20-го этажа высотки в Ростове выпала и разбилась девушка

Под окнами дома в жилом комплексе в Ростове нашли тело молодой девушки

26 ноября 2023, 07:05
Фото: Midjourney
Из окна 20-го этажа высотки в Ростове выпала и разбилась девушка

Девушка выпала из окна высотки и погибла в Ростове в ночь на 26 ноября

Девушка выпала из окна многоэтажки в ​Пролетарском районе Ростова-на-Дону, сообщают очевидцы в соцсетях.

Трагедия произошла утром в воскресенье, 26 ноября, пишут в телеграм-канале «Нахичевань Ростов-на-Дону». В сообщении говорится, что девушка выпала из окна квартиры на 20 этаже.

Голый мужчина выпал из окна высотки в Ростове
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Очевидцы также сообщают, что девушка получила травмы не совместимые с жизнью. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее стало известно, что на улице Творческой в Ростове из окна высотки выпал подросток. Прохожие обнаружили тело 16-летнего парня у дома. Юноша, предположительно, выпал с седьмого этажа. По факту произошедшего проводится проверка.

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