Понастроили: половина квартир в новостройках Ростова-на-Дону остаются нераспроданными

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Среди нового возводимого жилья 41% составляют высотки этажностью выше 17 этажей. Малоэтажных домов строится в донской столице гораздо меньше — около 18%. Более половины строящихся домов — это жилье класса «комфорт», а элитного жилья насчитывается всего 1%.
На данный момент почти четверть квартир готовятся к старту продаж. При этом большая часть квартир у застройщиков, которые возводят жилье в регионе, все еще не нашла своих хозяев.
Ранее стало известно, что на проспекте Королева в Ростове может появиться новый торговый центр. На данный момент участок в этом месте продается за 120 миллионов рублей.