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Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

До 45% квартир в новостройках Ростова-на-Дону остаются нераспроданными

Понастроили: половина квартир в новостройках Ростова-на-Дону остаются нераспроданными

26 ноября 2023, 05:43
Фото: 1MI
До 45% квартир в новостройках Ростова-на-Дону остаются нераспроданными

До 45% квартир в новостройках Ростова-на-Дону остаются нераспроданными

В Ростове порядка 45% квартир в новых домах оказались не распроданными, пишет 161.ру.

Среди нового возводимого жилья 41% составляют высотки этажностью выше 17 этажей. Малоэтажных домов строится в донской столице гораздо меньше — около 18%. Более половины строящихся домов — это жилье класса «комфорт», а элитного жилья насчитывается всего 1%.

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На данный момент почти четверть квартир готовятся к старту продаж. При этом большая часть квартир у застройщиков, которые возводят жилье в регионе, все еще не нашла своих хозяев.

Ранее стало известно, что на проспекте Королева в Ростове может появиться новый торговый центр. На данный момент участок в этом месте продается за 120 миллионов рублей.

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