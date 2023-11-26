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Работодатели в Ростове заверяют, что поднимут зарплаты сотрудникам в 2024 году

Работодатели в Ростове обещают повысить зарплаты до конца 2023 года

26 ноября 2023, 07:45
Фото: 1MI
Работодатели в Ростове заверяют, что поднимут зарплаты сотрудникам в 2024 году
Ростовские компании заверяют, что собираются поднять зарплаты сотрудникам в ближайшее время, сообщают аналитики Superjob.

Аналитики узнали у работодателей в Ростове, собираются ли они поднимать зарплаты сотрудникам в ближайшее время. 47% представителей компаний заверяют, что пересматривали оклады сотрудникам в течение последнего года. Каждый второй работодатель заявляет, что повысит зарплаты в ближайшее время.

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Что касается самих работников, на повышение оклада рассчитывают 49% опрошенных. При этом, чем моложе сотрудник, тем больше он ждет пересмотра зарплат.

«Число ожидающих пересмотра окладов в 2024 году — самое высокое за последнее 4 года», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Ростовской области повысят МРОТ.

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