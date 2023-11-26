Работодатели в Ростове обещают повысить зарплаты до конца 2023 года

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Аналитики узнали у работодателей в Ростове, собираются ли они поднимать зарплаты сотрудникам в ближайшее время. 47% представителей компаний заверяют, что пересматривали оклады сотрудникам в течение последнего года. Каждый второй работодатель заявляет, что повысит зарплаты в ближайшее время.
Что касается самих работников, на повышение оклада рассчитывают 49% опрошенных. При этом, чем моложе сотрудник, тем больше он ждет пересмотра зарплат.
«Число ожидающих пересмотра окладов в 2024 году — самое высокое за последнее 4 года», — говорится в исследовании.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в Ростовской области повысят МРОТ.