Работодатели в Ростове обещают повысить зарплаты до конца 2023 года

Аналитики узнали у работодателей в Ростове, собираются ли они поднимать зарплаты сотрудникам в ближайшее время. 47% представителей компаний заверяют, что пересматривали оклады сотрудникам в течение последнего года. Каждый второй работодатель заявляет, что повысит зарплаты в ближайшее время.