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"Ростовские тепловые сети" назвали горожан главной угрозой отопительному сезону

«Ростовские тепловые сети» назвали горожан главной угрозой отопительному сезону

26 ноября 2023, 14:56
Фото: Midjourney
"Ростовские тепловые сети" назвали горожан главной угрозой отопительному сезону
Из-за миллиардных долгов горожан у «Ростовских тепловых сетей» может не хватить денег на ремонт оборудования, следует из заявления компании.

«Ростовские тепловые сети» заявили, что общий размер дебиторской задолженности потребителей перед компанией превысил 1,5 миллиарда рублей. От этой суммы 76% составляют именно долги населения.

Компания заявляет, что от своевременной оплаты горячей воды и отопления зависит стабильная работа «Ростовских тепловых сетей».

«Эти средства вкладываются в текущую деятельность организации, внедрение новых технологий и перспективных проектов, направленных на улучшения качества и надежности теплоснабжения города», — говорится в заявлении компании.

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«Ростовские тепловые сети» и сами берут миллиардные займы на обновление своего оборудования. Однако из-за долгов горожан компания рискует не погасить собственные задолженности и сорвать сроки ремонта оборудования.

«Каждый должник — угроза отопительному сезону!» — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что власти Ростова передадут часть муниципальных теплосетей в концессию.

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