«Ростовские тепловые сети» назвали горожан главной угрозой отопительному сезону

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
«Ростовские тепловые сети» заявили, что общий размер дебиторской задолженности потребителей перед компанией превысил 1,5 миллиарда рублей. От этой суммы 76% составляют именно долги населения.
Компания заявляет, что от своевременной оплаты горячей воды и отопления зависит стабильная работа «Ростовских тепловых сетей».
«Эти средства вкладываются в текущую деятельность организации, внедрение новых технологий и перспективных проектов, направленных на улучшения качества и надежности теплоснабжения города», — говорится в заявлении компании.
«Ростовские тепловые сети» и сами берут миллиардные займы на обновление своего оборудования. Однако из-за долгов горожан компания рискует не погасить собственные задолженности и сорвать сроки ремонта оборудования.
«Каждый должник — угроза отопительному сезону!» — заявили в компании.
Ранее сообщалось, что власти Ростова передадут часть муниципальных теплосетей в концессию.