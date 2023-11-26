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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Меркурий заявил, что крестные должны каждую неделю водить детей в храм в Ростове

Ростовский митрополит заявил, что крестные должны каждую неделю водить детей в храм

26 ноября 2023, 14:07
Фото: Ростовская епархия
Меркурий заявил, что крестные должны каждую неделю водить детей в храм в Ростове

Меркурий заявил, что крестные должны каждую неделю водить детей в храм в Ростове

Обязанностью крестных родителей является водить ребенка в церковь каждое воскресенье, заявил ростовский митрополит Меркурий в эфире «Дон 24».

Митрополит Меркурий решил дать советы, как выбрать крестных родителей ростовчанам. Он заявил, что сам является крестным отцом у десяти человек. Митрополит заявил, что обязанностью крестных не является преподнесение подарков на дни рождения.

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«[Обязанность крестных] Каждое воскресенье прийти, взять ребенка и пойти с ним в церковь. И не потому что он должен сделать это как крестный родитель, а потому что это является его внутренней духовной потребностью», — говорит Меркурий.

Вместе с тем сам митрополит признался, что не занимается духовным воспитанием своих десяти крестников, так как у него «нет такой возможности». Однако он заверяет, что каждый день читает за них молитвы.

Ранее Меркурий заявил, кому нельзя жертвовать деньги в Ростове.

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