Ростовский митрополит заявил, что крестные должны каждую неделю водить детей в храм

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Митрополит Меркурий решил дать советы, как выбрать крестных родителей ростовчанам. Он заявил, что сам является крестным отцом у десяти человек. Митрополит заявил, что обязанностью крестных не является преподнесение подарков на дни рождения.
«[Обязанность крестных] Каждое воскресенье прийти, взять ребенка и пойти с ним в церковь. И не потому что он должен сделать это как крестный родитель, а потому что это является его внутренней духовной потребностью», — говорит Меркурий.
Вместе с тем сам митрополит признался, что не занимается духовным воспитанием своих десяти крестников, так как у него «нет такой возможности». Однако он заверяет, что каждый день читает за них молитвы.
Ранее Меркурий заявил, кому нельзя жертвовать деньги в Ростове.