Самую большую тюбинговую трассу возводят в Ростовской области

Донской тюбинговый тракт появится в парке «Лога». Горки возводят из металла, дерева и яркого пластика. На них можно будет кататься и зимой, и летом. Длина горок составляет 250-300 метров. Стоит отметить, что в России еще нет аналогов таких трасс. Максимальная их длина составляет всего около 150 метров.