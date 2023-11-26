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Самую большую тюбинговую трассу возводят в Ростовской области

Самую большую тюбинговую трассу возводят в Ростовской области

26 ноября 2023, 06:44
Фото: 1MI
Самую большую тюбинговую трассу возводят в Ростовской области
Всесезонный тюбинговый комплекс готовят к открытию в Ростовской области, сообщили в эфире телеканала «Россия-24».

Донской тюбинговый тракт появится в парке «Лога». Горки возводят из металла, дерева и яркого пластика. На них можно будет кататься и зимой, и летом. Длина горок составляет 250-300 метров. Стоит отметить, что в России еще нет аналогов таких трасс. Максимальная их длина составляет всего около 150 метров.

Дети смогут покататься по дорожке зеленого цвета. Это самый безопасный спуск. Для экстремалов готовят дорожку оранжевого цвета.

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Компания производитель спроектировала дорожки с учетом выбранной местности. В специальных компьютерных программах были заданы все условия для спуска, чтобы сделать трассу наиболее безопасной.

Ранее стало известно, что на берегу реки Темерник могут построить баню и кафе. Данные меры направлены на реабилитацию и благоустройство водоема.

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