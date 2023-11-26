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Стали известны подробности обнаружения беспилотника рядом Каменском-Шахтинским

Стали известны подробности падения беспилотника рядом Каменском-Шахтинским

26 ноября 2023, 11:38
Фото: 1MI
Стали известны подробности обнаружения беспилотника рядом Каменском-Шахтинским
Беспилотник, обнаруженный в поле рядом с Каменском-Шахтинским Ростовской области, принадлежит к самолетному типу, пишут СМИ.
Сюжет
СВО

Вчера утром рухнувший беспилотник нашли в поле рядом с Каменском-Шахтинским. Он лежал в сельскохозяйственных угодьях примерно в трех километрах от города. Очевидцы сообщили, что размер дрона составлял два на два метра. Он относился к БПЛА самолетного типа.

Telegram-канал «Че по Ростову?» пишет, что на место происшествия прибыли сотрудники пограничного управления ФСБ, полиции и министерства обороны. Они выставили оцепление и изъяли беспилотник.

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Официальных подробностей происшествия пока не поступало.

Информация уточняется.

Напомним, сегодня утром две украинские ракеты сбили над Азовским морем.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Каменск-Шахтинский#СВО#Беспилотник#RostovGazeta#Происшествия
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