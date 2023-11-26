Стали известны подробности падения беспилотника рядом Каменском-Шахтинским

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Вчера утром рухнувший беспилотник нашли в поле рядом с Каменском-Шахтинским. Он лежал в сельскохозяйственных угодьях примерно в трех километрах от города. Очевидцы сообщили, что размер дрона составлял два на два метра. Он относился к БПЛА самолетного типа.
Telegram-канал «Че по Ростову?» пишет, что на место происшествия прибыли сотрудники пограничного управления ФСБ, полиции и министерства обороны. Они выставили оцепление и изъяли беспилотник.
Официальных подробностей происшествия пока не поступало.
Информация уточняется.
Напомним, сегодня утром две украинские ракеты сбили над Азовским морем.