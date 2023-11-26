Стали известны подробности падения беспилотника рядом Каменском-Шахтинским

Вчера утром рухнувший беспилотник нашли в поле рядом с Каменском-Шахтинским. Он лежал в сельскохозяйственных угодьях примерно в трех километрах от города. Очевидцы сообщили, что размер дрона составлял два на два метра. Он относился к БПЛА самолетного типа.