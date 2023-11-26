Суд рассмотрит дело об отмене итогов выборов в Заксобрание Ростовской области

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:07
Первомайский районный суд Ростова рассмотрит иск Инны Черногоровой. Она является членом КПРФ. Судится Черногорова собирается с территориальной избирательной комиссией Первомайского района Ростова, а также с девятью участковыми избирательными комиссиями. Истец хочет признать недействительными как сами протоколы избирательных комиссий, так и результаты выборов.
Судебное заседание по делу назначили уже на 5 декабря.
Выборы в Заксобрание Ростовской области прошли в начале сентября. В них участвовали 1,3 миллиона избирателей. По итогам голосования, 54 места из 60 в ЗСРО получила «ЕР». О том, как прошли сентябрьские выборы в Ростовской области, читайте в материале RostovGazeta.