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Суд рассмотрит дело об отмене итогов выборов в Заксобрание Ростовской области

Суд рассмотрит дело об отмене итогов выборов в Заксобрание Ростовской области

26 ноября 2023, 08:06
Фото: Midjourney
Суд рассмотрит дело об отмене итогов выборов в Заксобрание Ростовской области
Член партии КПРФ собирается судиться с несколькими избирательными комиссиями для отмены итогов выборов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Первомайский районный суд Ростова рассмотрит иск Инны Черногоровой. Она является членом КПРФ. Судится Черногорова собирается с территориальной избирательной комиссией Первомайского района Ростова, а также с девятью участковыми избирательными комиссиями. Истец хочет признать недействительными как сами протоколы избирательных комиссий, так и результаты выборов.

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Судебное заседание по делу назначили уже на 5 декабря.

Выборы в Заксобрание Ростовской области прошли в начале сентября. В них участвовали 1,3 миллиона избирателей. По итогам голосования, 54 места из 60 в ЗСРО получила «ЕР». О том, как прошли сентябрьские выборы в Ростовской области, читайте в материале RostovGazeta.

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