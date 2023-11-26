Суд рассмотрит дело об отмене итогов выборов в Заксобрание Ростовской области

Выборы в Заксобрание Ростовской области прошли в начале сентября. В них участвовали 1,3 миллиона избирателей. По итогам голосования, 54 места из 60 в ЗСРО получила «ЕР». О том, как прошли сентябрьские выборы в Ростовской области, читайте в материале RostovGazeta.